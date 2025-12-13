Этот город выживает благодаря природным ресурсам: экстрим по-иерихонски

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иерихон выживает в экстремальной жаре благодаря сельхозресурсам
Экономика

Иерихон оставался активным на протяжении тысячелетий посреди пустыни, благодаря человеческой изобретательности, реки Иордан и стратегическому использованию доступных природных ресурсов.

Флаг
Фото: flickr.com by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг

Помимо сельского хозяйства, исторический туризм вносит вклад в местную экономику, укрепляя связь между древним прошлым и современной жизнью.

Иерихон — город в отрицательной высоте

Уникальное географическое положение Иерихона, находящегося ниже уровня моря на 250 метров, оказывает непосредственное влияние на засушливый климат и высокие температуры, характерные для региона практически круглый год.

Несмотря на жару, близость к реке Иордан обеспечивает постоянный доступ к воде, что является решающим фактором для непрерывного проживания людей и выживания города.

Жизнь в условиях жары и плодородной почвы в самом низком городе мира

Повседневная жизнь в Иерихоне характеризуется адаптацией к высоким температурам, которые формируют график работы, пищевые привычки и архитектурные решения местных жителей.

Около 20 тысяч жителей ежедневно сталкиваются с экстремальной жарой, организуя свой распорядок таким образом, чтобы минимизировать воздействие солнечного света и поддерживать тепловой комфорт в своих домах.

Город, в котором земледелие обеспечивает население

Ирригационное сельское хозяйство с использованием реки Иордан является экономической основой города, благодаря плодородным почвам, сформированным естественными отложениями на протяжении тысячелетий.

Фрукты и овощи, выращенные в регионе, обеспечивают внутреннее потребление и стимулируют региональную торговлю, делая сельское хозяйство ключевым элементом структуры города, сообщает CPG.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
