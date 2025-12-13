Иерихон оставался активным на протяжении тысячелетий посреди пустыни, благодаря человеческой изобретательности, реки Иордан и стратегическому использованию доступных природных ресурсов.
Помимо сельского хозяйства, исторический туризм вносит вклад в местную экономику, укрепляя связь между древним прошлым и современной жизнью.
Уникальное географическое положение Иерихона, находящегося ниже уровня моря на 250 метров, оказывает непосредственное влияние на засушливый климат и высокие температуры, характерные для региона практически круглый год.
Несмотря на жару, близость к реке Иордан обеспечивает постоянный доступ к воде, что является решающим фактором для непрерывного проживания людей и выживания города.
Повседневная жизнь в Иерихоне характеризуется адаптацией к высоким температурам, которые формируют график работы, пищевые привычки и архитектурные решения местных жителей.
Около 20 тысяч жителей ежедневно сталкиваются с экстремальной жарой, организуя свой распорядок таким образом, чтобы минимизировать воздействие солнечного света и поддерживать тепловой комфорт в своих домах.
Ирригационное сельское хозяйство с использованием реки Иордан является экономической основой города, благодаря плодородным почвам, сформированным естественными отложениями на протяжении тысячелетий.
Фрукты и овощи, выращенные в регионе, обеспечивают внутреннее потребление и стимулируют региональную торговлю, делая сельское хозяйство ключевым элементом структуры города, сообщает CPG.
Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.