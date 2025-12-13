Решение, принятое Брюсселем о продлении блокировки российских государственных активов на неопределённый срок, серьёзно отразится на имидже Европы в глазах мирового сообщества.
Это констатирует РИА Новости со ссылкой на итальянское издание l'AntiDiplomatico.
Евросоюз, пренебрегая потенциальными последствиями эскалации, переступил черту, установленную нормами международного права и принципами государственного суверенитета. Данный шаг, по мнению обозревателя, окончательно подрывает доверие к европейским институтам на мировой арене.
Автор публикации считает, что своими действиями Евросоюз вредит себе гораздо больше, чем Россия. Блокировка создает рискованный прецедент для всех стран, хранящих свои резервы в европейских банках.
Издание выражает обеспокоенность тем, что ЕС демонстрирует миру: европейская юрисдикция больше не гарантирует сохранность активов.
"ЕС посылает четкий сигнал всему миру: активы, хранящиеся в Европе, больше не в безопасности. <…> Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар. Какая из держав отныне будет доверять размещение своих резервов в системе, которая изымает их по своему усмотрению?" — вопрошает издание.
Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.