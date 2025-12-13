Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Последний аккорд для евро? Блокировка российских активов подрывает доверие

Подрыв доверия к евро и европейской финансовой системе становится всё более очевидным
Экономика

Решение, принятое Брюсселем о продлении блокировки российских государственных активов на неопределённый срок, серьёзно отразится на имидже Европы в глазах мирового сообщества.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Это констатирует РИА Новости со ссылкой на итальянское издание l'AntiDiplomatico.

Нарушение международного права

 Евросоюз, пренебрегая потенциальными последствиями эскалации, переступил черту, установленную нормами международного права и принципами государственного суверенитета. Данный шаг, по мнению обозревателя, окончательно подрывает доверие к европейским институтам на мировой арене.

Последствия для ЕС

Автор публикации считает, что своими действиями Евросоюз вредит себе гораздо больше, чем Россия. Блокировка создает рискованный прецедент для всех стран, хранящих свои резервы в европейских банках.

Подрыв доверия к евро

Издание выражает обеспокоенность тем, что ЕС демонстрирует миру: европейская юрисдикция больше не гарантирует сохранность активов.

"ЕС посылает четкий сигнал всему миру: активы, хранящиеся в Европе, больше не в безопасности. <…> Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар. Какая из держав отныне будет доверять размещение своих резервов в системе, которая изымает их по своему усмотрению?"  — вопрошает издание.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
