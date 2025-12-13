Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
70% роста цен: как решения Трампа ударили по кошельку американцев

Решения Трампа привели к росту цен на газ внутри страны на 70%
Экономика

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп озвучивал два главных обещания, которые сейчас вступили в конфликт.

Настройка температуры котла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Настройка температуры котла

Во-первых, он обещал снизить затраты на жизнь для обычных американцев через более доступное топливо. Во-вторых, он намеревался поддерживать нефтегазовую промышленность и укреплять энергетическое лидерство США через добычу сланцевых нефти и газа для международного экспорта.

Значение доступного бензина

Дешевое топливо особенно важно для его сторонников в сельской местности и пригородах, где жители ежедневно преодолевают большие расстояния. Высокие мировые цены на нефть и газ выгодны корпорациям и регионам, занимающимся добычей, которые также поддерживают республиканцев.

 Коррекция энергетической политики

Вернувшись на пост президента, Трамп быстро пересмотрел энергетическую политику. Он отменил приостановку выдачи новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и ускорил строительство новых терминалов, сделав экспорт СПГ ключевым элементом энергетической стратегии с Европой.

Успехи в экспорте

В результате, в октябре 2025 года США стали первой страной, чей экспорт СПГ превысил 10 миллионов тонн за месяц. За первые десять месяцев года экспорт увеличился на 25% в годовом исчислении, что является положительной тенденцией для газовой отрасли.

Негативные последствия для внутреннего рынка

Однако такая политика имеет негативные последствия для внутреннего рынка. Газ используется для отопления, производства электроэнергии и как сырье для химической промышленности. Новый терминал увеличивает внутренний спрос, что приводит к росту цен на газ и электроэнергию. По данным Financial Times, оптовые цены на газ в США выросли более чем на 70% за год.

 Прогнозы и последствия

Аналитики EIA ожидают рекордного потребления газа в 2025 году, в основном со стороны населения и коммерческого сектора. Увеличение экспорта и снижение запасов газа повышают внутренние цены и делают рынок более чувствительным к похолоданиям, пишет "Взгляд".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
