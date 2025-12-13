Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Длительное сидение в одной позе усиливает тянущую боль в спине — тренеры
Неправильная заливка геля привела к засорам стиральных машин — мастера по ремонту
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
Lada Vesta показала минимальную стоимость километра
Сухое тепло духовки усилило вкус мяса и овощей — The Spruce Eats
Кошки плохо видят красный цвет и лучше различают синий — эксперты
Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры
Решения Трампа привели к росту цен на газ внутри страны на 70%

Расширение программы семейной ипотеки способно снизить доступность жилья — Минфин назвал ключевые риски

Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
Экономика

Обсуждение возможного расширения программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья вызвало осторожную реакцию финансовых властей. В Минфине считают, что такая мера способна запустить цепную реакцию, которая отразится на стоимости недвижимости и доступности квартир для покупателей. По оценке ведомства, усиление спроса при ограниченном предложении может привести к заметному росту цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ответ Минфина РФ.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Почему расширение семейной ипотеки вызывает опасения

Идея распространить семейную ипотеку на всю "вторичку" обсуждается не первый месяц и регулярно поднимается на парламентском уровне. Очередной импульс дискуссии дала инициатива главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, которая в ноябре направила в Минфин соответствующее обращение. Депутат предложила сделать программу доступной для семей по всей стране без территориальных ограничений.

В ответе заместителя министра финансов Ивана Чебескова подчеркивается, что подобное расширение может иметь побочный эффект. Речь идет о резком увеличении объема льготных ипотечных кредитов, что автоматически подстегнет спрос на рынке жилья. При этом предложение, особенно на вторичном рынке, не сможет так же быстро адаптироваться под новые условия.

"Распространение действия программы на вторичный рынок жилья на всей территории РФ может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к существенному повышению спроса. В результате могут увеличиться цены на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан", — отмечается в ответе заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова.

Влияние на рынок недвижимости и доступность жилья

В Минфине обращают внимание на уже сложившуюся структуру ипотечного рынка. Сегодня льготные программы фактически доминируют, особенно в сегменте новостроек. Более 90% ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются с государственной поддержкой, а семейная ипотека занимает ключевую долю среди всех льготных инструментов. Это хорошо иллюстрирует ситуация, при которой суммы ипотечных кредитов в России продолжают расти даже на фоне ужесточения рыночных условий.

Такой перекос, по мнению ведомства, формирует диспропорции. С одной стороны, семьи получают более низкую процентную ставку и возможность купить квартиру, с другой — застройщики и продавцы вторичного жилья реагируют повышением цен. В результате часть эффекта от господдержки нивелируется, а жилье в целом становится менее доступным.

Отдельно подчеркивается и бюджетная нагрузка. Расширение программы потребует дополнительных расходов федерального бюджета, при этом источники финансирования пока не определены. В условиях, когда объемы субсидирования уже значительны, этот фактор становится критически важным для принятия решений.

Какие ограничения уже действуют в программе

Финансовое ведомство напоминает, что программа семейной ипотеки уже была скорректирована ранее. Правительство РФ допустило использование льготного кредита для покупки жилья на вторичном рынке, но с существенными оговорками. Речь идет о семьях с одним ребенком в возрасте до шести лет и о городах, где строится не более двух новых домов.

Кроме того, введены жесткие требования к объектам недвижимости. Квартира должна находиться в многоквартирном доме, который не признан аварийным, пригоден для постоянного проживания и не старше 20 лет на момент заключения кредитного договора. Из действия этой нормы исключены Москва и Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области.

Такие ограничения, по замыслу правительства, позволяют точечно поддерживать семьи в регионах с низкой строительной активностью, не создавая перегрева на рынке жилья в крупных агломерациях. Именно логика "точечного охлаждения" ранее обсуждалась в контексте того, почему ипотечный стоп — не катастрофа для рынка недвижимости.

Сравнение: семейная ипотека на первичном и вторичном рынке

На первичном рынке семейная ипотека традиционно связана с покупкой квартир у застройщиков. Здесь предложение более управляемо, а объемы строительства могут увеличиваться в ответ на спрос. Это позволяет частично сдерживать рост цен, хотя и не исключает его полностью.

На вторичном рынке ситуация иная. Количество квартир ограничено, а продавцы быстрее реагируют на изменения спроса. Расширение льготной ипотеки в этом сегменте может привести к скачкообразному росту цен, особенно в небольших городах. В итоге выигрыш от сниженной ставки может быть съеден подорожанием недвижимости.

Плюсы и минусы расширения семейной ипотеки

Расширение программы выглядит привлекательным для семей, которые не хотят или не могут покупать жилье в новостройках. Оно дает больше свободы выбора и позволяет учитывать инфраструктуру, транспорт и сложившуюся застройку.

В то же время у инициативы есть и обратная сторона. Рост цен способен снизить реальную доступность жилья, а дополнительная нагрузка на бюджет может ограничить возможности государства по поддержке других социальных программ. Баланс между интересами семей, рынка и бюджета в этом вопросе остается ключевым.

Советы шаг за шагом: как семье оценить свои возможности

  1. Проанализировать региональный рынок недвижимости и динамику цен на первичное и вторичное жилье.

  2. Сравнить условия семейной ипотеки с рыночными программами банков, включая требования к заемщикам.

  3. Учесть возраст дома, состояние квартиры и возможные расходы на ремонт при покупке "вторички".

  4. Рассчитать долгосрочную нагрузку на семейный бюджет с учетом возможных изменений доходов.

Популярные вопросы о семейной ипотеке и рынке жилья

Можно ли сейчас купить квартиру на вторичном рынке по семейной ипотеке

Да, но только при соблюдении установленных условий: возраст ребенка, тип города и требования к дому.

Что выгоднее — новостройка или вторичное жилье

Выбор зависит от региона, бюджета и целей семьи. Новостройки часто дешевле по ставке, но "вторичка" может выигрывать по локации.

Повлияет ли расширение программы на цены в небольших городах

По оценке Минфина, риск роста цен особенно высок именно в малых и средних городах с ограниченным предложением жилья.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Новости спорта
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Красота и стиль
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Мороз за стеной, а на балконе +23°: бюджетная схема утепления, которая работает как настоящий термос
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Последние материалы
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
Lada Vesta показала минимальную стоимость километра
Тёплая зима вызвала цветение роз в Петербурге — агроном Галина Осипова
Межзвёздный объект 3I ATLAS приблизился к Земле — ИКИ РАН
Сухое тепло духовки усилило вкус мяса и овощей — The Spruce Eats
Вода после каждого бокала улучшает самочувствие 1 января — сомелье Марина Старюк
Кошки плохо видят красный цвет и лучше различают синий — эксперты
Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.