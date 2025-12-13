Расширение программы семейной ипотеки способно снизить доступность жилья — Минфин назвал ключевые риски

Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости

Обсуждение возможного расширения программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья вызвало осторожную реакцию финансовых властей. В Минфине считают, что такая мера способна запустить цепную реакцию, которая отразится на стоимости недвижимости и доступности квартир для покупателей. По оценке ведомства, усиление спроса при ограниченном предложении может привести к заметному росту цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ответ Минфина РФ.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семейная ипотека

Почему расширение семейной ипотеки вызывает опасения

Идея распространить семейную ипотеку на всю "вторичку" обсуждается не первый месяц и регулярно поднимается на парламентском уровне. Очередной импульс дискуссии дала инициатива главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, которая в ноябре направила в Минфин соответствующее обращение. Депутат предложила сделать программу доступной для семей по всей стране без территориальных ограничений.

В ответе заместителя министра финансов Ивана Чебескова подчеркивается, что подобное расширение может иметь побочный эффект. Речь идет о резком увеличении объема льготных ипотечных кредитов, что автоматически подстегнет спрос на рынке жилья. При этом предложение, особенно на вторичном рынке, не сможет так же быстро адаптироваться под новые условия.

"Распространение действия программы на вторичный рынок жилья на всей территории РФ может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к существенному повышению спроса. В результате могут увеличиться цены на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан", — отмечается в ответе заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова.

Влияние на рынок недвижимости и доступность жилья

В Минфине обращают внимание на уже сложившуюся структуру ипотечного рынка. Сегодня льготные программы фактически доминируют, особенно в сегменте новостроек. Более 90% ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются с государственной поддержкой, а семейная ипотека занимает ключевую долю среди всех льготных инструментов. Это хорошо иллюстрирует ситуация, при которой суммы ипотечных кредитов в России продолжают расти даже на фоне ужесточения рыночных условий.

Такой перекос, по мнению ведомства, формирует диспропорции. С одной стороны, семьи получают более низкую процентную ставку и возможность купить квартиру, с другой — застройщики и продавцы вторичного жилья реагируют повышением цен. В результате часть эффекта от господдержки нивелируется, а жилье в целом становится менее доступным.

Отдельно подчеркивается и бюджетная нагрузка. Расширение программы потребует дополнительных расходов федерального бюджета, при этом источники финансирования пока не определены. В условиях, когда объемы субсидирования уже значительны, этот фактор становится критически важным для принятия решений.

Какие ограничения уже действуют в программе

Финансовое ведомство напоминает, что программа семейной ипотеки уже была скорректирована ранее. Правительство РФ допустило использование льготного кредита для покупки жилья на вторичном рынке, но с существенными оговорками. Речь идет о семьях с одним ребенком в возрасте до шести лет и о городах, где строится не более двух новых домов.

Кроме того, введены жесткие требования к объектам недвижимости. Квартира должна находиться в многоквартирном доме, который не признан аварийным, пригоден для постоянного проживания и не старше 20 лет на момент заключения кредитного договора. Из действия этой нормы исключены Москва и Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области.

Такие ограничения, по замыслу правительства, позволяют точечно поддерживать семьи в регионах с низкой строительной активностью, не создавая перегрева на рынке жилья в крупных агломерациях. Именно логика "точечного охлаждения" ранее обсуждалась в контексте того, почему ипотечный стоп — не катастрофа для рынка недвижимости.

Сравнение: семейная ипотека на первичном и вторичном рынке

На первичном рынке семейная ипотека традиционно связана с покупкой квартир у застройщиков. Здесь предложение более управляемо, а объемы строительства могут увеличиваться в ответ на спрос. Это позволяет частично сдерживать рост цен, хотя и не исключает его полностью.

На вторичном рынке ситуация иная. Количество квартир ограничено, а продавцы быстрее реагируют на изменения спроса. Расширение льготной ипотеки в этом сегменте может привести к скачкообразному росту цен, особенно в небольших городах. В итоге выигрыш от сниженной ставки может быть съеден подорожанием недвижимости.

Плюсы и минусы расширения семейной ипотеки

Расширение программы выглядит привлекательным для семей, которые не хотят или не могут покупать жилье в новостройках. Оно дает больше свободы выбора и позволяет учитывать инфраструктуру, транспорт и сложившуюся застройку.

В то же время у инициативы есть и обратная сторона. Рост цен способен снизить реальную доступность жилья, а дополнительная нагрузка на бюджет может ограничить возможности государства по поддержке других социальных программ. Баланс между интересами семей, рынка и бюджета в этом вопросе остается ключевым.

Советы шаг за шагом: как семье оценить свои возможности

Проанализировать региональный рынок недвижимости и динамику цен на первичное и вторичное жилье. Сравнить условия семейной ипотеки с рыночными программами банков, включая требования к заемщикам. Учесть возраст дома, состояние квартиры и возможные расходы на ремонт при покупке "вторички". Рассчитать долгосрочную нагрузку на семейный бюджет с учетом возможных изменений доходов.

Популярные вопросы о семейной ипотеке и рынке жилья

Можно ли сейчас купить квартиру на вторичном рынке по семейной ипотеке

Да, но только при соблюдении установленных условий: возраст ребенка, тип города и требования к дому.

Что выгоднее — новостройка или вторичное жилье

Выбор зависит от региона, бюджета и целей семьи. Новостройки часто дешевле по ставке, но "вторичка" может выигрывать по локации.

Повлияет ли расширение программы на цены в небольших городах

По оценке Минфина, риск роста цен особенно высок именно в малых и средних городах с ограниченным предложением жилья.