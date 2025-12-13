Нефтяные качели: как арест танкера Skipper обрушил экспорт Венесуэлы

Арест танкера "Skipper" стал катализатором в отношениях США и Венесуэлы

После ареста танкера "Skipper" США и последующего введения новых ограничительных мер против компаний и судов, сотрудничающих с Каракасом, венесуэльский нефтяной экспорт столкнулся со значительным сокращением.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefaniegbh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Венесуэлы

Об этом свидетельствуют данные морских перевозок, документация и информация из морской отрасли.

Захват судна "Skipper" в водах Венесуэлы стал первым подобным инцидентом с 2019 года, когда были введены первоначальные санкции. Этот шаг ознаменовал собой существенное обострение напряжённости в отношениях между администрацией Дональда Трампа и правительством Николаса Мадуро.

Ограниченная экспортная деятельность и застрявшие суда

Согласно анализу информационного агентства Reuters, после данного инцидента только танкеры, арендованные американской компанией Chevron, осуществляли вывоз венесуэльской нефти в международные воды. Chevron имеет специальное разрешение от правительства США на ведение бизнеса в Венесуэле через совместные предприятия и экспорт нефти в Соединённые Штаты.

По информации Reuters, другие суда, перевозящие около 11 миллионов баррелей нефти и топлива, оказались заблокированы в венесуэльских водах.

Реакция Венесуэлы и международное возмущение

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что "Skipper" был задержан на основании ордера, а власти Гайаны заявили о незаконном использовании флага этой страны. Танкер направлялся в Хьюстон для перегрузки нефти на суда меньшего размера. Сообщается, что Вашингтон планирует перехватить и другие суда, перевозящие венесуэльскую нефть.

Правительство Венесуэлы резко осудило захват танкера, назвав его "вопиющим воровством" и "международным пиратством", и заявило о намерении обратиться в международные организации.