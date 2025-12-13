Прибыль по-крупному: как Euroclear обогатился на российских деньгах

Бельгийский депозитарий Euroclear за период с февраля 2022 года накопил около 16 миллиардов евро прибыли благодаря активам из России, которые находились под его управлением.
В 2022 году Euroclear заработал примерно 821 миллион евро благодаря средствам, замороженным из-за санкций, которые принадлежали Центробанку России и частным инвесторам.
В 2023 году эта сумма значительно возросла и достигла 4,4 миллиарда евро.
В 2024 году доходы продолжили расти и составили 6,9 миллиарда евро.
За первые девять месяцев текущего года Euroclear получил 3,9 миллиарда евро.
Основная часть доходов приходится на активы ЦБ РФ, учет которых ведется отдельно с прошлого года. С этого момента они принесли 8,9 миллиарда евро. Предполагается, что еще около 4 миллиардов евро могло быть получено в 2022-2023 годах.
Банк России намерен подать иск в Арбитражный суд Москвы против Euroclear в связи с попытками Европейского союза завладеть замороженными российскими активами. Сумма иска будет включать стоимость самих резервов, а также упущенную выгоду. Доходы Euroclear, полученные от заморозки российских активов, могут быть рассмотрены как часть этой упущенной выгоды, пишет РИА Новости.
Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.