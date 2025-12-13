Прибыль по-крупному: как Euroclear обогатился на российских деньгах

Euroclear заработал около 16 млрд евро от заморозки активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear за период с февраля 2022 года накопил около 16 миллиардов евро прибыли благодаря активам из России, которые находились под его управлением.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Разбивка доходов по годам

В 2022 году Euroclear заработал примерно 821 миллион евро благодаря средствам, замороженным из-за санкций, которые принадлежали Центробанку России и частным инвесторам.

В 2023 году эта сумма значительно возросла и достигла 4,4 миллиарда евро.

В 2024 году доходы продолжили расти и составили 6,9 миллиарда евро.

За первые девять месяцев текущего года Euroclear получил 3,9 миллиарда евро.

Роль активов Банка России

Основная часть доходов приходится на активы ЦБ РФ, учет которых ведется отдельно с прошлого года. С этого момента они принесли 8,9 миллиарда евро. Предполагается, что еще около 4 миллиардов евро могло быть получено в 2022-2023 годах.

Иск Банка России к Euroclear

Банк России намерен подать иск в Арбитражный суд Москвы против Euroclear в связи с попытками Европейского союза завладеть замороженными российскими активами. Сумма иска будет включать стоимость самих резервов, а также упущенную выгоду. Доходы Euroclear, полученные от заморозки российских активов, могут быть рассмотрены как часть этой упущенной выгоды, пишет РИА Новости.