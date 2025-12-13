Сладкий успех: Россия стала главным игроком на банановом рынке Эквадора

По данным главы Acorbanec Ричарда Саласара, за первые десять месяцев текущего года Россия стала ведущим импортёром бананов из Эквадора, значительно увеличив объёмы закупок.

Увеличение поставок

Саласар подчеркнул, что в период с января по октябрь наблюдался заметный подъем экспортных поставок в Россию — рост составил 11,33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Лидерство России в импорте

По итогам указанного периода, наибольшая часть эквадорских бананов (20,01%) была отправлена именно в Россию. Далее следуют Соединенные Штаты (11,99%), Нидерланды (7,32%), Турция (5,41%) и Германия (4,84%), сообщает РИА Новости.

Причины роста цен

Сокращение мирового предложения бананов, обусловленное климатическими условиями в Восточной Азии и некоторых регионах Латинской Америки, привело к уменьшению производства. На фоне стабильного спроса возник дисбаланс, спровоцировавший рост рыночных цен. Саласар отметил, что средняя цена на бананы выросла на 10,30 доллара, что стимулировало увеличение спотового спроса на многих рынках, включая Россию.