Зерновые качели: как погода испытывает на прочность аграрный сектор

Экономист Леонид Холод отметил, что аграрный сектор страны уже второй год подряд сталкивается с резкими колебаниями температуры и нехваткой осадков.
Однако, благодаря запасам зерна, объемы поставок удастся сохранить на прежнем уровне, что поможет избежать дефицита для конечных потребителей.
По словам Холода, нет оснований для паники, так как аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году: продолжительная осень, проблемы с кущением растений, засуха и неудачная всхожесть. Тем не менее, сельское хозяйство смогло успешно пережить этот период.
Даже если возникнут проблемы с посевами в южных регионах, текущий опыт показывает, что несмотря на дефицит в Краснодарском крае и Ростовской области, в целом по стране наблюдается значительный профицит. Переизбыток зерна удовлетворяет общие потребности, и ситуация с дефицитом, кроме ржи, нигде не наблюдается. Кроме того, хорошие запасы гречки находятся на складах, пишет Общественная Служба Новостей.
Холод прогнозирует рост цен на импортные и сезонные товары. Поскольку потребители начнут искать более доступные фрукты и овощи, продавцы смогут немного снизить цены, не понеся при этом убытков.
