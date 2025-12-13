Зерновые качели: как погода испытывает на прочность аграрный сектор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономист Леонид Холод прокомментировал ситуацию в аграрном секторе
Экономика

Экономист Леонид Холод отметил, что аграрный сектор страны уже второй год подряд сталкивается с резкими колебаниями температуры и нехваткой осадков.

Овёс, ячмень и хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

Однако, благодаря запасам зерна, объемы поставок удастся сохранить на прежнем уровне, что поможет избежать дефицита для конечных потребителей.

Паника не нужна

По словам Холода, нет оснований для паники, так как аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году: продолжительная осень, проблемы с кущением растений, засуха и неудачная всхожесть. Тем не менее, сельское хозяйство смогло успешно пережить этот период.

Ситуация в регионах

Даже если возникнут проблемы с посевами в южных регионах, текущий опыт показывает, что несмотря на дефицит в Краснодарском крае и Ростовской области, в целом по стране наблюдается значительный профицит. Переизбыток зерна удовлетворяет общие потребности, и ситуация с дефицитом, кроме ржи, нигде не наблюдается. Кроме того, хорошие запасы гречки находятся на складах, пишет Общественная Служба Новостей.

Прогноз цен

Холод прогнозирует рост цен на импортные и сезонные товары. Поскольку потребители начнут искать более доступные фрукты и овощи, продавцы смогут немного снизить цены, не понеся при этом убытков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
