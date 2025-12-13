Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний раствор на основе уксуса используют для мытья окон без химии — Malatec
Lexus ES 2015 показал высокий ресурс без роста затрат
Черная дыра выбросила ветры со скоростью 0,2 скорости света — астроном Ли Гу
Перенасыщение волос масками приводит к потере объёма и ломкости
Песню "Погода в доме" писали для Пугачёвой — Сергей Соседов
в Млечном Пути могут быть до 18 чёрных дыр IMBH — сообщает Sciencepost
Постепенные замены продуктов снижают стресс при смене рациона — диетологи
Крым получит 10 млрд рублей на модернизацию дорожной сети
Размер кровати, высота и сочетание с матрасом влияют на качество сна — Dum&Zahrada

Большая игра: кто станет королём минтая — США или Россия

Российские поставщики минтая активно соперничают на мировых рынках — Рыбный союз
Экономика

Россия и США доминируют в мировой добыче минтая и активно соперничают за потребителей на рынках Китая, Евросоюза, Южной Кореи и Японии.

Минтай
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Минтай

Рассмотрим динамику их продаж за девять месяцев текущего года.

Китайский рынок

Российский экспорт минтая в Китай достиг 634 миллионов долларов, демонстрируя прирост в 34%. В то же время американские поставки сократились на 17%, составив 50 миллионов долларов. Согласно информации от пресс-службы Рыбного союза, Россия упрочила свои позиции, вытеснив США в сегментах тушки и сурими минтая. Китай снизил закупки филе минтая, что отражает общую тенденцию сокращения импорта рыбного филе.

Южнокорейский рынок

На южнокорейском рынке российские производители минтая заработали 229 миллионов долларов, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Американские компании, напротив, увеличили свой доход на 4%, достигнув 47 миллионов долларов.

Японский рынок

В Японии российский экспорт минтая принес 173 миллиона долларов, увеличившись на 16%. Американские поставщики получили 285 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 7%.

Рынок Евросоюза

В ЕС российские компании завершили три квартала с доходом в 262 миллиона долларов, что на 55% больше, чем в прошлом году. Американские конкуренты получили 331 миллион долларов, показав снижение на 9%, сообщает Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Новости спорта
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Недвижимость
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Томаты рядом с крыжовником увеличивают урожай вдвое
Мопс хорошо адаптируется к жизни в квартире — OESTE GERAL
Дрожжевое тесто поднимается 1,5 часа при тепле
в Млечном Пути могут быть до 18 чёрных дыр IMBH — сообщает Sciencepost
Сотрудники-бумеранги быстрее адаптируются после возвращения — Мощагина
Постепенные замены продуктов снижают стресс при смене рациона — диетологи
Крым получит 10 млрд рублей на модернизацию дорожной сети
Размер кровати, высота и сочетание с матрасом влияют на качество сна — Dum&Zahrada
Антикитерский механизм связали с лунным календарем учёные Университета Глазго
Целую курицу можно хранить в холодильнике до 48 часов — диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.