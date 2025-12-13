Большая игра: кто станет королём минтая — США или Россия

Российские поставщики минтая активно соперничают на мировых рынках — Рыбный союз

Россия и США доминируют в мировой добыче минтая и активно соперничают за потребителей на рынках Китая, Евросоюза, Южной Кореи и Японии.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Минтай

Рассмотрим динамику их продаж за девять месяцев текущего года.

Китайский рынок

Российский экспорт минтая в Китай достиг 634 миллионов долларов, демонстрируя прирост в 34%. В то же время американские поставки сократились на 17%, составив 50 миллионов долларов. Согласно информации от пресс-службы Рыбного союза, Россия упрочила свои позиции, вытеснив США в сегментах тушки и сурими минтая. Китай снизил закупки филе минтая, что отражает общую тенденцию сокращения импорта рыбного филе.

Южнокорейский рынок

На южнокорейском рынке российские производители минтая заработали 229 миллионов долларов, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Американские компании, напротив, увеличили свой доход на 4%, достигнув 47 миллионов долларов.

Японский рынок

В Японии российский экспорт минтая принес 173 миллиона долларов, увеличившись на 16%. Американские поставщики получили 285 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 7%.

Рынок Евросоюза

В ЕС российские компании завершили три квартала с доходом в 262 миллиона долларов, что на 55% больше, чем в прошлом году. Американские конкуренты получили 331 миллион долларов, показав снижение на 9%, сообщает Fishnews.