Дорогам Крыма дадут зелёный свет: миллиарды на развитие транспортной инфраструктуры

В 2026 году Республика Крым, ключевой транспортный хаб на юге России, ожидает выделение 10 миллиардов рублей на модернизацию дорожной сети.
Это существенное увеличение финансирования, более чем втрое превышающее текущий год. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства транспорта Российской Федерации по итогам совещания между министром транспорта Андреем Никитиным и главой Крыма Сергеем Аксеновым.
На встрече главы Минтранса и руководителя республики детально обсудили перспективы и приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры полуострова. В текущем году на улучшение состояния региональных дорог было направлено 2,9 млрд рублей. Запланированное на 2026 год финансирование в 10 млрд рублей позволит, как ожидается, к 2030 году увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 46,6% до 51%.
Андрей Никитин подчеркнул стратегическую важность Крыма как важного транспортно-логистического узла юга России и необходимость устойчивого развития этого направления. Он положительно оценил усилия крымских властей в этом вопросе.
Также сообщается, что в 2026 году планируется завершение капитального ремонта путепровода, расположенного на 532-м километре трассы Р-280 "Новороссия". Эта дорога, ставшая востребованным маршрутом к курортам полуострова, после завершения работ станет более безопасной и с улучшенной пропускной способностью, сообщает ТАСС.
