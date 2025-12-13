Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постепенные замены продуктов снижают стресс при смене рациона — диетологи
Размер кровати, высота и сочетание с матрасом влияют на качество сна — Dum&Zahrada
Целую курицу можно хранить в холодильнике до 48 часов — диетологи
Старый антифриз вызвал коррозию каналов охлаждения
Использование сывороток улучшает плотность и увлажнение зрелой кожи — Marie Claire
Хранение шампанского на балконе нарушает его вкус и приводит к повреждениям
Зейский заповедник сохранил редкие виды тайги и гор Приамурья — туристический сервис
Метод посева земляники на снег ускоряет всходы до 10 дней — агроном
Луковый сок улучшает кровообращение кожи головы и питание фолликулов — Malatec

Дорогам Крыма дадут зелёный свет: миллиарды на развитие транспортной инфраструктуры

Крым получит 10 млрд рублей на модернизацию дорожной сети
Экономика

В 2026 году Республика Крым, ключевой транспортный хаб на юге России, ожидает выделение 10 миллиардов рублей на модернизацию дорожной сети.

Автодорога Ялта — Севастополь в Крыму
Фото: commons.wikimedia.org by Kosun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Автодорога Ялта — Севастополь в Крыму

Это существенное увеличение финансирования, более чем втрое превышающее текущий год. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства транспорта Российской Федерации по итогам совещания между министром транспорта Андреем Никитиным и главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Детали встречи и планы развития

На встрече главы Минтранса и руководителя республики детально обсудили перспективы и приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры полуострова. В текущем году на улучшение состояния региональных дорог было направлено 2,9 млрд рублей. Запланированное на 2026 год финансирование в 10 млрд рублей позволит, как ожидается, к 2030 году увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 46,6% до 51%.

Важность Крыма и дорожные работы

Андрей Никитин подчеркнул стратегическую важность Крыма как важного транспортно-логистического узла юга России и необходимость устойчивого развития этого направления. Он положительно оценил усилия крымских властей в этом вопросе.

Также сообщается, что в 2026 году планируется завершение капитального ремонта путепровода, расположенного на 532-м километре трассы Р-280 "Новороссия". Эта дорога, ставшая востребованным маршрутом к курортам полуострова, после завершения работ станет более безопасной и с улучшенной пропускной способностью, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Платье-пиджак создаёт универсальный праздничный образ — модель Хантингтон-Уайтли
Красота и стиль
Платье-пиджак создаёт универсальный праздничный образ — модель Хантингтон-Уайтли
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Деньги
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Антикитерский механизм связали с лунным календарем учёные Университета Глазго
Целую курицу можно хранить в холодильнике до 48 часов — диетологи
Старый антифриз вызвал коррозию каналов охлаждения
Использование сывороток улучшает плотность и увлажнение зрелой кожи — Marie Claire
Метод ИСО полностью подавляет почкового клеща на смородине
Кефир повышает устойчивость организма к инфекциям — Denik
Хранение шампанского на балконе нарушает его вкус и приводит к повреждениям
Зейский заповедник сохранил редкие виды тайги и гор Приамурья — туристический сервис
Метод посева земляники на снег ускоряет всходы до 10 дней — агроном
Банки одобряют рефинансирование ипотеки в 70% случаев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.