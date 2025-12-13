Дорогам Крыма дадут зелёный свет: миллиарды на развитие транспортной инфраструктуры

В 2026 году Республика Крым, ключевой транспортный хаб на юге России, ожидает выделение 10 миллиардов рублей на модернизацию дорожной сети.

Фото: commons.wikimedia.org by Kosun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Автодорога Ялта — Севастополь в Крыму

Это существенное увеличение финансирования, более чем втрое превышающее текущий год. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства транспорта Российской Федерации по итогам совещания между министром транспорта Андреем Никитиным и главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Детали встречи и планы развития

На встрече главы Минтранса и руководителя республики детально обсудили перспективы и приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры полуострова. В текущем году на улучшение состояния региональных дорог было направлено 2,9 млрд рублей. Запланированное на 2026 год финансирование в 10 млрд рублей позволит, как ожидается, к 2030 году увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 46,6% до 51%.

Важность Крыма и дорожные работы

Андрей Никитин подчеркнул стратегическую важность Крыма как важного транспортно-логистического узла юга России и необходимость устойчивого развития этого направления. Он положительно оценил усилия крымских властей в этом вопросе.

Также сообщается, что в 2026 году планируется завершение капитального ремонта путепровода, расположенного на 532-м километре трассы Р-280 "Новороссия". Эта дорога, ставшая востребованным маршрутом к курортам полуострова, после завершения работ станет более безопасной и с улучшенной пропускной способностью, сообщает ТАСС.