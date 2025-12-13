Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Западные кредиторы держат экономику Молдавии на плаву: тревожный сигнал от экс-президента Додона

Игорь Додон заявил о критической зависимости бюджета Молдавии от западных спонсоров
Экономика

Экс-президент Молдавии и лидер Социалистической партии Игорь Додон, комментируя представленный в парламент проект государственного бюджета на 2026 год, заявил о критической зависимости экономической устойчивости страны от западных спонсоров.

Здание правительства Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание правительства Молдавии

По его словам, именно они будут вынуждены покрывать беспрецедентный дефицит бюджета, достигающий 20,9 миллиардов леев (более 1 миллиарда евро).

Рост внешнего финансирования

Додон выразил обеспокоенность тем, что около 25% бюджетных расходов планируется покрывать за счет иностранных вливаний. Он подчеркнул, что в перспективе трех лет зависимость от внешних займов может возрасти до трети всего бюджета, задаваясь вопросом о целесообразности такой политики.

Поиск источников финансирования

По словам политика, для покрытия дефицита в 1 миллиард евро у молдавских властей имеется лишь кредитная линия от Евросоюза в размере 300 миллионов евро. Остальные источники финансирования остаются неопределенными, упоминая лишь о потенциальных программах с МВФ и Всемирным банком, пишет ТАСС.

Отказ МВФ от сотрудничества

Проект бюджета предусматривает доходы в размере 79,6 миллиардов леев (около 4 миллиардов евро) и расходы на уровне 100,5 миллиардов леев (более 5 миллиардов евро). В 2025 году МВФ приостановил финансирование Молдавии из-за невыполнения обязательств по сокращению бюджетных расходов и неудачи реформы правоохранительной системы, направленной на борьбу с коррупцией и контроль за использованием государственных средств. В декабре миссия МВФ прибыла в страну для оценки экономической ситуации в рамках текущего соглашения о сотрудничестве.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Игорь Додон заявил о критической зависимости бюджета Молдавии от западных спонсоров
