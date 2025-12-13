Триллионы на кону: Россия готовит ответный удар Euroclear из-за замороженных активов

Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей

В ответ на блокировку своих активов Евросоюзом Россия рассматривает возможность компенсации через судебные разбирательства.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Śliwecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Brussels - Euroclear HQ

Главное внимание уделяется искам против компаний, таких как Euroclear, с целью обращения взыскания на их активы, находящиеся на территории России.

Оценка объёма замороженных активов

Эксперты, опрошенные ТАСС, оценивают объем активов, которые могут быть заморожены, в пределах 10-15 трлн рублей. При этом Александр Абрамов из Президентской академии подчеркивает, что российский финансовый регулятор не публикует точные данные о стоимости замороженных активов нерезидентов на счетах типа "C".

Юридические перспективы

Анна Федюнина, доцент НИУ ВШЭ, говорит о возможности возмещения ущерба от ЕС через судебные иски к организациям вроде Euroclear. Это может включать значительные средства на счетах типа "C".

Неопределённость и риски

При этом важно отметить, что Центральный Банк не предоставляет актуальную информацию об объемах замороженных средств с 2023 года. Остатки на счетах могут изменяться, а политические и юридические риски, как и возможные ответные меры со стороны ЕС, создают значительную неопределенность, что затрудняет точную оценку потенциального взыскания.