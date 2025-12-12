Euroclear хранит молчание: иск Центробанка РФ взбудоражил Бельгию

Бельгийское министерство финансов воздержалось от комментариев относительно судебного иска, поданного Банком России против депозитария Euroclear 12 декабря, сообщает EADaily.
Центральный банк Российской Федерации добивается возврата замороженных активов и компенсации понесенных убытков, включая объем заблокированных денежных средств и стоимость ценных бумаг.
В Центральном банке России полагают, что планы Еврокомиссии относительно обращения с российскими активами являются неправомерными, противоречат нормам международного права и нарушают суверенный иммунитет. Банк выражает намерение отстаивать свои интересы в соответствующих юрисдикциях.
Европейская комиссия указывает сумму в 210 миллиардов евро, относящуюся к активам Российской Федерации, заблокированным в Euroclear.
