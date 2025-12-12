Euroclear хранит молчание: иск Центробанка РФ взбудоражил Бельгию

ЦБ России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов на сумму 210 млрд

Бельгийское министерство финансов воздержалось от комментариев относительно судебного иска, поданного Банком России против депозитария Euroclear 12 декабря, сообщает EADaily.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Заявленные требования российского Центробанка

Центральный банк Российской Федерации добивается возврата замороженных активов и компенсации понесенных убытков, включая объем заблокированных денежных средств и стоимость ценных бумаг.

Юридическая позиция российской стороны

В Центральном банке России полагают, что планы Еврокомиссии относительно обращения с российскими активами являются неправомерными, противоречат нормам международного права и нарушают суверенный иммунитет. Банк выражает намерение отстаивать свои интересы в соответствующих юрисдикциях.

Объём замороженных активов

Европейская комиссия указывает сумму в 210 миллиардов евро, относящуюся к активам Российской Федерации, заблокированным в Euroclear.