Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джиган отметил годовщину свадьбы с Оксаной Самойловой
Брокколи укрепляет иммунитет за счёт сульфорафана — диетологи
Турист из Великобритании отметил высокое качество медицины в Москве - EADaily
Кофейную гущу можно использовать для подкормки пуансеттии раз в месяц — Actualno
Остаточная вода в уплотнителях вызвала примерзание замков
Жёсткие диеты ускоряют обратный набор веса — тренер Гуфранова
Малахов обратил внимание на непопулярность интервью Долиной
Учёные выявили экстремальный климат будущей Пангеи — Бристольский университет
Роза Хутор стал главным зимним курортом для опытных лыжников — гиды

Euroclear хранит молчание: иск Центробанка РФ взбудоражил Бельгию

ЦБ России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов на сумму 210 млрд
Экономика

Бельгийское министерство финансов воздержалось от комментариев относительно судебного иска, поданного Банком России против депозитария Euroclear 12 декабря, сообщает EADaily.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Заявленные требования российского Центробанка

Центральный банк Российской Федерации добивается возврата замороженных активов и компенсации понесенных убытков, включая объем заблокированных денежных средств и стоимость ценных бумаг.

 Юридическая позиция российской стороны

В Центральном банке России полагают, что планы Еврокомиссии относительно обращения с российскими активами являются неправомерными, противоречат нормам международного права и нарушают суверенный иммунитет. Банк выражает намерение отстаивать свои интересы в соответствующих юрисдикциях.

Объём замороженных активов

Европейская комиссия указывает сумму в 210 миллиардов евро, относящуюся к активам Российской Федерации, заблокированным в Euroclear.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Деньги
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Новости спорта
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Популярное
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью

Новая мода на джинсы 2026 года дарит полную свободу выбора — от строгих стрелок до карго с карманами, и каждая модель подчеркивает индивидуальность.

Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Брокколи укрепляет иммунитет за счёт сульфорафана — диетологи
Кофейную гущу можно использовать для подкормки пуансеттии раз в месяц — Actualno
Хрустящие куриные крылья можно приготовить в духовке без фритюра — epicurious
Остаточная вода в уплотнителях вызвала примерзание замков
Жёсткие диеты ускоряют обратный набор веса — тренер Гуфранова
Малахов обратил внимание на непопулярность интервью Долиной
Учёные выявили экстремальный климат будущей Пангеи — Бристольский университет
ЦБ России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов на сумму 210 млрд
Роза Хутор стал главным зимним курортом для опытных лыжников — гиды
Удаление пня на участке без спецтехники возможно с помощью соды, соли и мицелия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.