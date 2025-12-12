Обязательная отработка после вуза: почему реформа может привести к оттоку врачей и росту недовольства системой

Отказ от отработки потребует вернуть стоимость года обучения — Амител

Требование для молодых врачей три года работать в государственных клиниках может привести к потере мотивации и падению доходов в отрасли, считают специалисты. Они отмечают, что инициатива лишь частично решает проблему дефицита кадров и не формирует устойчивую систему развития здравоохранения. Об этом сообщает ИА "Амител".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Новый закон и его суть

С 17 ноября 2025 года вступил в силу закон, обязывающий выпускников медицинских вузов, обучавшихся за счет бюджета, отрабатывать первые три года практики в государственных медицинских учреждениях под руководством наставника. Эти учреждения предоставляют услуги по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Закон также делает все бюджетные места в ординатуре целевыми. В случае отказа выпускник обязан компенсировать стоимость первого года обучения и выплатить штраф.

Такой подход вызвал неоднозначную реакцию в профессиональной среде. Многие врачи расценили его как попытку "закрыть дыры" административными методами, а не созданием достойных условий труда. По их мнению, принуждение не решает фундаментальные проблемы медицины — перегруженность, низкие зарплаты и отсутствие карьерных перспектив.

"В настоящее время меры по принуждению к отработке относительно мягкие, но всё же это принуждение. Часть студентов, обучающихся за свои деньги, вынуждена будет отрабатывать под давлением, иначе им придется каждые пять лет проходить аккредитацию, что усложнит жизнь", — отметил заведующий терапевтическим отделением одной из поликлиник Санкт-Петербурга, администратор Telegram-канала "Поясни за мед" Иван Давыдов.

Он также добавил, что среди студентов есть и те, кто воспринял нововведение спокойно, ведь многие выпускники и раньше шли работать в государственные больницы, чтобы набраться опыта.

Цель реформы и реакция профессионального сообщества

Руководитель движения "Лига защитников пациентов" Александр Саверский считает, что власти не определили стратегическую цель реформы. По его словам, кадровое обеспечение — это инструмент, но не сама цель.

"В Советском Союзе распределение выпускников имело смысл не только как решение кадрового вопроса, но и как способ дать молодым врачам жизненный и профессиональный опыт. Сейчас же непонятно, чего от них хотят", — отметил Саверский.

Эксперты также сомневаются, что принудительные меры окажут долгосрочный эффект. Иван Давыдов уверен, что в рыночных условиях административное давление приведет скорее к отрицательным последствиям.

"Это может спровоцировать снижение зарплат из-за увеличения числа специалистов, усилить неприязнь к государственной медицине, где и так непросто работать из-за нагрузки, жалоб и бюрократии, а разрыв в доходах между разными категориями специалистов остаётся высоким", — подчеркнул он.

По мнению Давыдова, после окончания срока обязательной работы многие врачи перейдут в частные клиники, унося с собой накопленный опыт, но и усталость от государственной системы.

Юридические нюансы и возможные противоречия

Адвокат, кандидат юридических наук и председатель совета учредителей АНО "Национальный аналитико-экспертный центр здравоохранения" Полина Габай отметила, что в окончательной версии закона сохранилась обязанность заключать целевые договоры только для тех, кто поступает на бюджет в ординатуру.

"Статья 56 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации” определяет целевое обучение как право, а не обязанность студента. В этом видится противоречие, даже несмотря на смягчённую редакцию закона", — пояснила Полина Габай.

При этом юрист считает, что массовых судебных споров ожидать не стоит.

"Вероятнее всего, жалобы будут касаться частных случаев — например, правомерности расторжения договора или соразмерности санкций за нарушение условий", — отметила Габай.

Наставничество как позитивный элемент реформы

Полина Габай подчеркнула, что институт наставничества выглядит наиболее взвешенным решением. Он создаёт единый стандарт подготовки специалистов, независимо от формы обучения.

"Обязательность наставничества для всех выпускников повышает качество подготовки и защищенность пациентов. Закон стал юридически устойчивее, а эффективность его реализации будет зависеть от правоприменительной практики и уровня финансирования здравоохранения", — рассказала Полина Габай.

Социальные риски и возможные обходные пути

Александр Саверский предупреждает, что новый закон может привести к "внутреннему перераспределению" — часть студентов будет менять специальности или искать законные способы избежать обязательной работы.

"Многие переведутся, например, на ветеринарию, кто-то будет брать академический отпуск, уходить в декрет или ссылаться на состояние здоровья, чтобы не проходить отработку", — отметил он.

Эксперт уверен, что государству необходимо подходить к реформам осмысленно, а не действовать по принципу "латания дыр".

"Медики оказываются в дискриминированном положении. Им приходится отрабатывать, в то время как представители других профессий — нет. Если государство действительно социальное, оно должно создавать условия для мотивации, а не напряжения", — заключил Саверский.

Сравнение с советской системой распределения

Советская модель медицинского распределения имела несколько ключевых отличий. В СССР отработка воспринималась как социальный лифт: молодые врачи получали жильё, льготы и гарантии. Современная же реформа не предусматривает аналогичных стимулов. В результате государство получает исполнителей без реальной мотивации, а система — временную передышку, но не устойчивость.

Тем не менее, часть экспертов считает, что новый подход может стать основой для дальнейших корректировок. Если дополнить закон мерами поддержки, например, программами ипотечного субсидирования или надбавками для регионов, он способен стать шагом к выстраиванию кадрового баланса.

Плюсы и минусы обязательной отработки

Перед введением подобных мер стоит учитывать не только их административную эффективность, но и психологические последствия для молодых специалистов.

Преимущества:

увеличение числа врачей в государственных больницах;

возможность получения практического опыта под руководством наставника;

повышение стандартов подготовки и качества оказания медицинской помощи.

Недостатки:

снижение мотивации и уровня зарплат;

риск массового перехода врачей в частный сектор после окончания срока;

рост формального отношения к работе и профессионального выгорания.

Популярные вопросы о новом законе для медиков

Кого коснётся обязательная отработка?

Отрабатывать обязаны выпускники медицинских вузов, обучавшиеся за счёт бюджета, а также поступившие на целевые места в ординатуре.

Что грозит за отказ от отработки?

Нарушившие условия договора выпускники должны вернуть средства за первый год обучения и оплатить штраф, предусмотренный законом.

Можно ли избежать обязательной отработки?

Формально — нет. Но на практике возможны частные случаи: смена специальности, декрет, заболевание, отсрочка или работа по близкой профессии.

Что даёт наставничество?

Этот институт помогает молодым врачам быстрее адаптироваться и формировать устойчивые профессиональные навыки под контролем опытных специалистов.