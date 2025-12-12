Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маркетплейсам и розничным точкам приготовиться: Минпромторг меняет правила торговли

Минпромторг разработал новую модель торговли
Экономика

Минпромторг разработал новую общенациональную модель для сферы торговли, которая включает в себя 12 законодательных предложений, касающихся как сетевых, так и независимых розничных точек.

Женщина в белой блузке подписывает документы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы

Предложения и реакция бизнеса

Пакет предложений включает в себя ужесточение правил для продавцов, в том числе и онлайн-платформ, упрощение условий для работы розничных рынков и легализацию нового формата — пивных фестивалей.

Представленный документ вызвал бурную реакцию в деловых кругах. Предприниматели выражают обеспокоенность, что данные изменения могут оказать значительное влияние на функционирование рынка и требуют более детальной проработки, сообщают Известия.

Предпосылки разработки модели

Согласно плану Минпромторга, разработка национальной модели торговой деятельности была инициирована по указанию президента Владимира Путина после проведения ПМЭФ-2025.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что необходимость создания модели обусловлена серьезными изменениями в торговой отрасли. Подчеркивается, в частности, появление и активное развитие маркетплейсов, использование компаниями омниканальной стратегии (работа как онлайн, так и офлайн), а также возросшая зрелость торгового бизнеса, включая малый бизнес, который, в отличие от ситуации прошлых лет, стал более цивилизованным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
