Годовая премия: кому светит денежный дождь в конце года

Юрист объяснила, кому положена и как рассчитывается "13-я зарплата" — годовая премия

Юрист Светлана Шабронова прокомментировала процедуру начисления и выплаты так называемой "13-й зарплаты", подчеркнув, что для значительной части организаций она не является обязательной и объяснила методы её расчёта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Что такое "13-я зарплата" с точки зрения закона

В российском трудовом праве понятие "13-я зарплата" отсутствует. На деле это годовая премия, выступающая в качестве мотивационного инструмента, а не гарантированной составляющей заработной платы, сообщает tagilcity.ru.

Кому положена выплата годовой премии

Начисление премии за предыдущий год возможно только тем сотрудникам, для которых такая выплата зафиксирована в законодательстве или внутренних регламентах компании, при условии соблюдения всех необходимых условий.

Категории работников, имеющих право на годовую премию

Персонал, если основания для ее получения прописаны в коллективном или трудовом договоре, а также в положении о премировании.

Государственные служащие: выплата годового вознаграждения для некоторых категорий предусмотрена нормативными актами (указами Президента, постановлениями Правительства РФ, региональными законами).

Работники бюджетной сферы: в ряде регионов и городов годовые премиальные выплаты могут быть установлены для работников образования, культуры и медицины посредством отраслевых соглашений или актов субъектов федерации.

Сотрудники, успешно выполнившие задачи: если положение о премиях содержит четкие требования (выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий, высокое качество работы), премия должна быть выплачена тем, кто соответствует этим критериям.

Методика расчета данной премиальной выплаты определяется руководством компании и может быть основана на размере оклада, проценте от годового дохода, фиксированной сумме или KPI/стаже.