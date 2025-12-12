Газ как спасение? Единственный вид топлива, который радует ценой в Краснодарском крае

Краснодарский край столкнулся с топливным кризисом — ЕМИСС

Ситуация с ценами на бензин в Краснодарском крае становится все более напряженной, и осень 2025 года ознаменовалась серьезным беспокойством среди автомобилистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator-avia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Федеральная трасса М4 "Дон"

По сравнению с прошлым годом, когда литр АИ-92 стоил около 54 рублей, теперь его средняя цена достигла 62,7 рубля, согласно данным ЕМИСС, опубликованным "Деловой газетой. Юг". Это увеличение составляет 15% за год, что существенно влияет на семейный бюджет многих жителей.

Подорожание топлива: общая тенденция

Рост цен коснулся не только АИ-92, но и других видов топлива. АИ-95 подорожал примерно на 14%, АИ-98 — на 12%, а дизельное топливо — на 10%. Единственным исключением стало газомоторное топливо, цена которого снизилась до 29,3 рубля, что выглядит довольно странно на фоне общего подорожания, сообщает kubanpress.ru.

Экономические факторы: почему растут цены

Основными причинами роста цен являются мировая конъюнктура нефтяного рынка, налоговая политика государства и логистические издержки. Краснодарский край, будучи крупным регионом с развитой транспортной инфраструктурой, испытывает значительные затраты на доставку топлива к АЗС, что также отражается на конечной цене.

Влияние на семейный бюджет

Для многих жителей Кубани автомобиль является неотъемлемой частью повседневной жизни. Рост цен на топливо влияет на расходы на бензин, заставляя людей сокращать поездки, пересматривать маршруты и искать более экономичные виды транспорта. При этом, доступность топлива на Кубани остается ниже, чем в других регионах России.

Газомоторное топливо: альтернатива

Снижение стоимости газомоторного топлива стало единственной хорошей новостью для водителей. В условиях постоянного подорожания бензина, ГБО становится все более привлекательным вариантом для экономии.

Прогнозы на будущее

Эксперты предполагают, что в 2026 году рынок топлива продолжит оставаться чувствительным к мировым ценам на нефть, акцизной политике, состоянию рубля, сезонному спросу и развитию альтернативных видов топлива.

Последствия подорожания для экономики региона

Рост цен на бензин оказывает влияние на экономику всего Краснодарского края, приводя к удорожанию перевозок, стоимости продукции, логистических услуг, ремонта техники и туристических услуг.