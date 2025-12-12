SMS-камикадзе: почему одно сообщение стоит ваших денег и безопасности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россиянам рекомендуют игнорировать любые SMS с незнакомых номеров — эксперт Власов
Экономика

Александр Власов, эксперт в области информационной безопасности, рекомендует с осторожностью относиться к любым входящим сообщениям с неизвестных номеров, рассматривая их как потенциальную угрозу и немедленно игнорируя.

В своих комментариях для MoneyTimes, он подробно рассказал о тактике поведения при получении подобных сообщений.

Лучшая защита — игнорирование

По мнению эксперта, самым надежным способом защиты от мошеннических действий является полное игнорирование сомнительных звонков и сообщений.

"Не открывайте, удаляйте, не читайте, убирайте. Это касается абсолютно всего, и сообщений, и ссылок. Даже ежели вам кажется, что вы заработаете каких-то денег, вам подарок, еще какая-то дрянь, ежели всё-таки вам что-то в глубине души сказало, что это подозрительно, значит, рассматривайте это как подозрительное", — подчеркнул Власов.

О чем нужно помнить

Власов подчеркнул, что любое сообщение с неизвестного номера должно вызывать беспокойство, даже если оно не содержит прямых угроз или просьб.

"Должно настораживать любое сообщение, где написано "Здравствуйте" и больше ничего. Если вы пожилой человек надо для себя принять одну простую истину. Что-то вам приходит с незнакомого номера ну и до свидания. У пожилых людей не такой круг обязанностей, чтобы отвечать на что-то. Есть родственники, дети, друзья-знакомые, вот им и отвечайте. Всё остальное можете игнорировать", - посоветовал специалист.

Он также добавил, что любые попытки ответить на подозрительные сообщения или разобраться в их содержании почти всегда чреваты рисками для пользователя.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Россиянам рекомендуют игнорировать любые SMS с незнакомых номеров — эксперт Власов
