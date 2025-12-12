Кредитные карты бьют антирекорды: что стоит за обвалом рынка до трехлетнего минимума

Ужесточение контроля ЦБ сократило выдачу кредитных карт — экономист Беляев

Резкое снижение объемов выдачи кредитных карт в России связано с ужесточением банковского контроля и уходом "серых" пользователей с рынка. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее БКИ "Объединенное кредитное бюро" сообщило, что объемы выдачи кредитных карт в ноябре 2025 года достигли трехлетнего минимума, снизившись до 129,5 млрд рублей.

По словам Беляева, сокращение объемов выдачи кредитных карт связано не с падением спроса населения, а с изменением структуры рынка после ужесточения надзора. Центральный банк, отметил эксперт, ограничил возможности массового оформления карт и усилил контроль за их использованием. Это позволило выявить нецелевые и сомнительные операции, которые раньше проходили вне поля зрения регулятора.

"Причины снижения вполне очевидны. Центральный банк ввел регулирование, ограничившее количество карт, которыми может владеть одно лицо, до двадцати. Однако решающим фактором стало то, что новые меры осложнили использование пластиковых карт в теневом обороте, где они ранее активно применялись для ухода от налогового и финансового контроля", — пояснил он.

Экономист добавил, что новые меры Центробанка сделали использование множества карт для обхода законодательства бессмысленным. Ужесточение контроля позволило точнее отслеживать финансовые потоки и выявлять признаки неучтенной деятельности.

"Как только регулятор установил более строгие правила, многим участникам теневого оборота стало невыгодно держать десятки карт. Они начали сворачивать свои схемы и уходить с рынка. Часть таких пользователей вернулась к наличным расчетам, а часть ищет новые способы обойти контроль", — заключил аналитик.