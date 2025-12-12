Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Имущественная битва: чем закончится судебное разбирательство Центробанка с Euroclear

Иск Центробанка к Euroclear может завершиться в пользу России — юрист Лабин
Экономика

Судебное разбирательство между Центробанком России и депозитарием Euroclear может завершиться в пользу российской стороны. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Ранее пресс-служба регулятора сообщила, что Центробанк подает иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

Как отметил Лабин, спор связан с зарубежным имуществом Российской Федерации, управлять которым уполномочен Центральный банк. Он подчеркнул, что ограничение прав на распоряжение им противоречит нормам российского гражданского законодательства, а подобные дела рассматриваются в национальных судах, поскольку затрагивают имущественные интересы государства.

"Перспективы данного судебного процесса, на мой взгляд, достаточно позитивные, поскольку речь идет об имуществе. Центральный банк здесь уполномочен этим имуществом управлять, и в данный момент лишился этого права незаконно. Любое лицо, имущество которого незаконно ограничивается, имеет право на судебную защиту", — отметил профессор.

Лабин подчеркнул, что в подобных делах истец вправе требовать как восстановление нарушенных прав, так и возмещение ущерба, включая убытки и упущенную выгоду. Он добавил, что наличие представительства Euroclear в России обеспечивает процессуальную возможность для участия ответчика в судебном процессе и представления своей позиции.

"Нужно понимать, что процесс не ограничивается только судом первой инстанции. У сторон есть возможность обратиться в апелляционную и кассационную инстанции, а при необходимости — в Верховный суд. Это стандартная процедура, позволяющая обеспечить полноту судебного рассмотрения и соблюдение прав всех участников", — заключил юрист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
