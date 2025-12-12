В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету

В Узбекистане вводятся новые ограничения на использование наличных средств.
Согласно указу президента Шавката Мирзиеева, опубликованному в национальной базе данных, с 1 апреля 2026 года вводится запрет на оплату наличными за определённые категории товаров и услуг.
С указанной даты на территории Узбекистана станет невозможным приобретение алкогольной и табачной продукции, объектов недвижимости, автотранспорта, а также товаров стоимостью свыше 25 миллионов сумов (эквивалентно приблизительно 160 тысячам российских рублей) за наличный расчет, сообщает Газета.Ru.
Кроме того, ограничения распространятся на оплату государственных услуг, коммунальных платежей (включая электроэнергию, газ и водоснабжение), бензина и иных категорий товаров. Оплата этих товаров и услуг станет доступна исключительно посредством безналичных платежей или использования QR-кодов.
