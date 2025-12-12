В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету

Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля

В Узбекистане вводятся новые ограничения на использование наличных средств.

Фото: commons.wikimedia.org by LBM1948, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ташкент, Узбекистан

Согласно указу президента Шавката Мирзиеева, опубликованному в национальной базе данных, с 1 апреля 2026 года вводится запрет на оплату наличными за определённые категории товаров и услуг.

Ограничения на наличные платежи

С указанной даты на территории Узбекистана станет невозможным приобретение алкогольной и табачной продукции, объектов недвижимости, автотранспорта, а также товаров стоимостью свыше 25 миллионов сумов (эквивалентно приблизительно 160 тысячам российских рублей) за наличный расчет, сообщает Газета.Ru.

Использование QR-кодов

Кроме того, ограничения распространятся на оплату государственных услуг, коммунальных платежей (включая электроэнергию, газ и водоснабжение), бензина и иных категорий товаров. Оплата этих товаров и услуг станет доступна исключительно посредством безналичных платежей или использования QR-кодов.