Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушение остаётся ключевой техникой для мягкого и сочного мяса — lacucinaitaliana
Размещение лаванды у входа снижает запахи и поддерживает гармонию дома — Malatec
Профилактика сосудов с укропом, валерианой и мёдом: рекомендации доктора Морозова
Подшёрсток зубров и овцебыков удерживает тепло даже при морозах до -60
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
Денис Шреер собирается жениться на Семенович в 2026 году
Древняя система кяриз в Иране обеспечивает подземное водоснабжение без насосов
Горячая вода придаёт тесту эластичность и хруст после выпечки — кулинары
Кефир по утрам поддерживает пищеварение и микрофлору кишечника — врачи

Активы под замком? ЦБ подаёт иск в суд на Euroclear

Банк России оспорит действия Euroclear в Арбитражном суде Москвы
Экономика

Пресс-служба Банка России анонсировала подачу иска в Арбитражный суд Москвы против депозитария Euroclear. Центробанк считает, что действия Euroclear были неправомерными и привели к финансовым потерям для регулятора.

Brussels - Euroclear HQ
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Śliwecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Brussels - Euroclear HQ

Финансовые потери и блокировка активов

ЦБ ссылается на решение Европейской комиссии, которая рассматривает варианты использования российских активов без предварительного согласования. Основная цель судебного разбирательства — взыскание убытков, понесённых Банком России.

В заявлении Центробанка подчёркивается, что ограничение доступа к принадлежащим активам и ценным бумагам нанесло вред финансовому институту.

Ответ на угрозу конфискации активов в ЕС

11 декабря большинство стран Евросоюза поддержали продление блокировки российских активов до прекращения конфликта и выплаты репараций Украине. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение 18 декабря.

С началом специальной военной операции на Украине западные страны заморозили российские активы на сумму около 260 миллиардов евро, значительная часть которых хранится в бельгийском Euroclear.

Предложения Еврокомиссии

Еврокомиссия предложила финансировать Украину, используя заемные средства под гарантии общеевропейского бюджета или предоставление "репарационного займа" в размере 210 миллиардов евро из замороженных средств России. Однако Бельгия выступила против использования активов, опасаясь ответных мер со стороны России.

Москва неоднократно заявляла, что любые действия с российскими зарубежными активами будут расцениваться как незаконное присвоение и вызовут ответные шаги, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Гордон заявила, что Долина должна идти не на шоу, а в суд
Шоу-бизнес
Гордон заявила, что Долина должна идти не на шоу, а в суд
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
США захватили нефтяной танкер с грузом Венесуэлы: эксперт о последствиях для России Любовь Степушова Россия запускает серийное производство плавучих АЭС Сергей Ивaнов Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Последние материалы
Денис Шреер собирается жениться на Семенович в 2026 году
Древняя система кяриз в Иране обеспечивает подземное водоснабжение без насосов
Банк России оспорит действия Euroclear в Арбитражном суде Москвы
Граждане РФ оставляют на маркетплейсах около 103 млрд долларов в год
Белый, голубой и ледяной оттенки входят в тренды маникюра 2026 года
Перекус без запаха подходит для длительной поездки в автобусе — Unitiki
Визит Святого Николая сделал оленей рождественскими героями — Maison et jardin
Регулярные мини-тренировки помогают не выпадать из режима — Prevention
Кошки чувствительны к токсичным комнатным растениям — Mein Schoener Garten
Горячая вода придаёт тесту эластичность и хруст после выпечки — кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.