Активы под замком? ЦБ подаёт иск в суд на Euroclear

Пресс-служба Банка России анонсировала подачу иска в Арбитражный суд Москвы против депозитария Euroclear. Центробанк считает, что действия Euroclear были неправомерными и привели к финансовым потерям для регулятора.
ЦБ ссылается на решение Европейской комиссии, которая рассматривает варианты использования российских активов без предварительного согласования. Основная цель судебного разбирательства — взыскание убытков, понесённых Банком России.
В заявлении Центробанка подчёркивается, что ограничение доступа к принадлежащим активам и ценным бумагам нанесло вред финансовому институту.
11 декабря большинство стран Евросоюза поддержали продление блокировки российских активов до прекращения конфликта и выплаты репараций Украине. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение 18 декабря.
С началом специальной военной операции на Украине западные страны заморозили российские активы на сумму около 260 миллиардов евро, значительная часть которых хранится в бельгийском Euroclear.
Еврокомиссия предложила финансировать Украину, используя заемные средства под гарантии общеевропейского бюджета или предоставление "репарационного займа" в размере 210 миллиардов евро из замороженных средств России. Однако Бельгия выступила против использования активов, опасаясь ответных мер со стороны России.
Москва неоднократно заявляла, что любые действия с российскими зарубежными активами будут расцениваться как незаконное присвоение и вызовут ответные шаги, сообщает РБК.
