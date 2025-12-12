Активы под замком? ЦБ подаёт иск в суд на Euroclear

Банк России оспорит действия Euroclear в Арбитражном суде Москвы

Пресс-служба Банка России анонсировала подачу иска в Арбитражный суд Москвы против депозитария Euroclear. Центробанк считает, что действия Euroclear были неправомерными и привели к финансовым потерям для регулятора.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Śliwecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Brussels - Euroclear HQ

Финансовые потери и блокировка активов

ЦБ ссылается на решение Европейской комиссии, которая рассматривает варианты использования российских активов без предварительного согласования. Основная цель судебного разбирательства — взыскание убытков, понесённых Банком России.

В заявлении Центробанка подчёркивается, что ограничение доступа к принадлежащим активам и ценным бумагам нанесло вред финансовому институту.

Ответ на угрозу конфискации активов в ЕС

11 декабря большинство стран Евросоюза поддержали продление блокировки российских активов до прекращения конфликта и выплаты репараций Украине. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение 18 декабря.

С началом специальной военной операции на Украине западные страны заморозили российские активы на сумму около 260 миллиардов евро, значительная часть которых хранится в бельгийском Euroclear.

Предложения Еврокомиссии

Еврокомиссия предложила финансировать Украину, используя заемные средства под гарантии общеевропейского бюджета или предоставление "репарационного займа" в размере 210 миллиардов евро из замороженных средств России. Однако Бельгия выступила против использования активов, опасаясь ответных мер со стороны России.

Москва неоднократно заявляла, что любые действия с российскими зарубежными активами будут расцениваться как незаконное присвоение и вызовут ответные шаги, сообщает РБК.