Демпинг или сговор? Антимонопольная служба Германии возьмётся за цены на сливочное масло

Немецкие фермеры требуют проверки цен на сливочное масло — BBV
Экономика

Федеральной антимонопольной службе Германии предстоит провести проверку цен на сливочное масло в торговых сетях после обращения Баварского объединения фермеров (BBV). 

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

BBV утверждает, что при розничной цене в 0,99 евро (около 92 руб.) за пачку масла не покрываются издержки производства всей пищевой цепочки.

Подозрения в демпинге

В официальном обращении к антимонопольной службе Карл фон Батлер, генеральный секретарь BBV, выразил серьёзные опасения относительно возможной продажи масла по цене ниже себестоимости.

Антимонопольное ведомство подтвердило получение письма, однако от комментариев воздержалось.

Негативные последствия ценовой политики

Президент по молочной продукции в BBV Питер Кенингер также критически высказался о текущих ценах на сливочное масло, отметив, что стремление к самой низкой цене негативно сказывается на рынке. Он подчеркнул, что практика демпинга, ставящая под угрозу всю цепочку создания стоимости, не должна становиться стандартной рыночной стратегией, пишет Rheinische Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
