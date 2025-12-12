Демпинг или сговор? Антимонопольная служба Германии возьмётся за цены на сливочное масло

Федеральной антимонопольной службе Германии предстоит провести проверку цен на сливочное масло в торговых сетях после обращения Баварского объединения фермеров (BBV).
BBV утверждает, что при розничной цене в 0,99 евро (около 92 руб.) за пачку масла не покрываются издержки производства всей пищевой цепочки.
В официальном обращении к антимонопольной службе Карл фон Батлер, генеральный секретарь BBV, выразил серьёзные опасения относительно возможной продажи масла по цене ниже себестоимости.
Антимонопольное ведомство подтвердило получение письма, однако от комментариев воздержалось.
Президент по молочной продукции в BBV Питер Кенингер также критически высказался о текущих ценах на сливочное масло, отметив, что стремление к самой низкой цене негативно сказывается на рынке. Он подчеркнул, что практика демпинга, ставящая под угрозу всю цепочку создания стоимости, не должна становиться стандартной рыночной стратегией, пишет Rheinische Post.
