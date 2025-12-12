Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Доллар по 50? В Совкомбанке назвали условие, при котором рубль выстрелит

Доллар может упасть и до 50 рублей — главный аналитик Совкомбанка Васильев
Экономика

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, при условии разрешения украинского кризиса и отмены всех ограничений, наложенных на Россию, курс американской валюты может испытать существенное падение, достигнув отметок в 50-60 рублей. 

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Однако вероятность реализации такого благоприятного развития событий оценивается экспертом в пределах 10-20%.

Прогноз при сохранении текущей геополитической обстановки

В основном прогнозе, базирующемся на сохранении существующей геополитической ситуации, аналитики Совкомбанка предвидят колебание курса доллара в диапазоне 75-90 рублей в течение 2026 года. Эксперт подчеркивает, что любая позитивная динамика в геополитической сфере может укрепить позиции российской валюты за счет улучшения внешнеторговых условий и привлечения иностранных инвестиций, сообщает Газета.Ru.

Влияние геополитики на оценку рисков и приток капитала

Васильев отмечает, что в случае реализации оптимистичного сценария инвесторы пересмотрят текущую завышенную оценку премии за геополитические риски, ассоциирующиеся с инвестициями в рублевые активы. Кроме того, ожидается увеличение притока зарубежного капитала на российский рынок, начиная со спекулятивных операций и, в перспективе, возобновления прямых инвестиций в экономику страны.

Текущая ситуация на валютном рынке

Согласно данным платформы Investing. com, 11 декабря текущего года курс доллара варьировался в пределах 77,1-80,4 рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
