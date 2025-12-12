Мирный план с подвохом? Украина заманивает США в Донбасс

Украина предлагает США беспрецедентную сделку по Донбассу

Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Донецк

Инвестиционные возможности для американских компаний

По этому предложению, американские компании смогут инвестировать в регион, что может значительно повлиять на его экономическое развитие.

Предложение является частью обновленного мирного плана, представленного Украиной США. Источники Politico отмечают, что Россия вряд ли согласится с таким вариантом соглашения, сообщает Газета.Ru.

Детали мирного плана США

11 декабря появились ключевые детали обновленного мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Важнейшие пункты включают:

ход украинских войск из Донбасса,

отказ НАТО принимать Киев,

проведение президентских выборов на Украине,

совместное использование замороженных активов России.

Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения.