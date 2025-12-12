Мирный план с подвохом? Украина заманивает США в Донбасс

Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону.
По этому предложению, американские компании смогут инвестировать в регион, что может значительно повлиять на его экономическое развитие.
Предложение является частью обновленного мирного плана, представленного Украиной США. Источники Politico отмечают, что Россия вряд ли согласится с таким вариантом соглашения, сообщает Газета.Ru.
11 декабря появились ключевые детали обновленного мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Важнейшие пункты включают:
Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения.
