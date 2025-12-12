Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гранатовый оттенок вошёл в тренды зимнего педикюра — The Voice
У собак обнаружен новый патоген Rickettsia finnyi — ветеринары
Зубная нить снизила риск ишемического инсульта на 22% — sudouest
Историки подтвердили уникальность затмения 2027 года — fanpage
Перевод АКПП в "N" на светофоре снижает давление в гидросистеме — Carandmotor
Гордон заявила, что Долина должна идти не на шоу, а в суд
Учёные обнаружили в пустыне Катара кладбище животных возрастом 21 миллион лет
В России выросло число тяжёлых случаев гриппа А — Baza
Гардения усиливает вечерний аромат в зоне отдыха дома

Мирный план с подвохом? Украина заманивает США в Донбасс

Украина предлагает США беспрецедентную сделку по Донбассу
Экономика

Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону. 

Донецк
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Донецк

 Инвестиционные возможности для американских компаний

По этому предложению, американские компании смогут инвестировать в регион, что может значительно повлиять на его экономическое развитие. 

Предложение является частью обновленного мирного плана, представленного Украиной США. Источники Politico отмечают, что Россия вряд ли согласится с таким вариантом соглашения, сообщает Газета.Ru.

Детали мирного плана США

11 декабря появились ключевые детали обновленного мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Важнейшие пункты включают:

  • ход украинских войск из Донбасса,
  • отказ НАТО принимать Киев,
  • проведение президентских выборов на Украине,
  • совместное использование замороженных активов России.

Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Россия запускает серийное производство плавучих АЭС Сергей Ивaнов Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Китайские J-15B играют в кошки-мышки с F-15J: японское командование в шоке
Китайские J-15B играют в кошки-мышки с F-15J: японское командование в шоке
Последние материалы
Гордон заявила, что Долина должна идти не на шоу, а в суд
Украина предлагает США беспрецедентную сделку по Донбассу
Упражнения лёжа помогают подтянуть ягодицы к Новому году
RAV4 4 поколения надёжен и экономичен в повседневной езде — Autojournal.cz.
Креветки перед жаркой в панировке приправляют лимоном, чесноком и солью
Учёные обнаружили в пустыне Катара кладбище животных возрастом 21 миллион лет
В России выросло число тяжёлых случаев гриппа А — Baza
Гардения усиливает вечерний аромат в зоне отдыха дома
Газовый кратер Дарваза начал затухать спустя полвека горения — BBC Wildlife
К зимним путешествиям нужна подготовка заранее — турэксперт Вероника Светлова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.