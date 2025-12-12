1,3 миллиона причин для беспокойства? Что ждёт автолюбителей в 2026 году

Продажи новых легковых в будущем году могут повторить уровень 2025 года — "Автостат"

По предварительным оценкам аналитического агентства "Автостат", в 2026 году объем реализации новых легковых машин останется на уровне 2025 года, варьируясь в пределах 1,32 — 1,34 млн экземпляров.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автосалон

Об этом сообщил заместитель руководителя аналитического отдела "Автостат" Виктор Пушкарев.

Оптимистичный и пессимистичный сценарии

По словам Пушкарева, в случае благоприятного развития событий рынок может увеличиться до 1,45 млн единиц. В то же время, при неблагоприятном стечении обстоятельств, возможен спад до 1,2 млн автомобилей.

Влияние экономических факторов и санкций

Эксперт подчеркивает, что динамика российского авторынка в 2026 году будет во многом зависеть от состояния российской экономики, функционирующей в условиях ужесточения санкций и расширения их сферы действия. Ожидается, что автомобильный бизнес столкнётся с более сложными условиями из-за увеличения налогов, тарифов и сборов.

Ключевые факторы, определяющие продажи

Виктор Пушкарев отмечает, что на объемы продаж продолжат оказывать влияние такие факторы, как ставки утилизационного сбора, ключевая ставка Центрального Банка, валютные курсы, инфляция и регулирующие меры правительства России.

Запланированное увеличение ставок утилизационного сбора с начала года неизбежно приведет к росту цен на автомобили. Воздействие остальных факторов будет зависеть от их динамики в течение года, а именно от позитивных или негативных изменений, пишет "Автостат".