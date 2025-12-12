Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фантастика стала былью: регионы, где зарплата достигла космических высот

Определены регионы-лидеры с самой высокой зарплатой — ЕМИСС
Экономика

Согласно данным ЕМИСС, количество российских регионов, где средняя заработная плата превысила отметку в 100 тысяч рублей, увеличилось в сентябре текущего года до 13. Годом ранее, в сентябре, таких регионов насчитывалось 11.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Общий рост средней зарплаты по стране

В среднем по России, в начале осени текущего года, размер заработной платы достиг 96,2 тысячи рублей в месяц. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда средняя зарплата составляла 84,3 тысячи рублей.

Топ-5 регионов с самой высокой заработной платой

Лидерами по уровню ежемесячных выплат стали Чукотка (198,2 тысячи рублей), Камчатка (175,3 тысячи рублей) и Москва (165,7 тысячи рублей). В первую пятерку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (162,2 тысячи рублей) и Магаданская область (158,1 тысячи рублей). Стоит отметить, что данные регионы возглавляли список и в прошлом году, однако тогда ЯНАО занимал вторую строчку, а Камчатка — четвертую.

Другие регионы с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Помимо вышеперечисленных, заработную плату свыше 100 тысяч рублей получали жители Ненецкого АО (149,1 тысячи рублей), Сахалина (142,7 тысячи рублей), Ханты-Мансийского АО (136,9 тысячи рублей), Якутии (131,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (115,4 тысячи рублей), Мурманской (115,1 тысячи рублей) и Московской (113,4 тысячи рублей) областей, а также Забайкальского края (101,5 тысячи рублей), сообщает РИА Новости.

Методика расчёта средней зарплаты

Важно отметить, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает в себя премии. При этом учитываются доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
