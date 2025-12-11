Рубль готовится к прыжку: что может произойти с курсом в любой момент

Раскрыт неожиданный сценарий для курса рубля — Гриф

В начале декабря 2025 года российская национальная валюта продемонстрировала устойчивость: курс доллара снижался до отметки ниже 78 рублей, евро колебался около 90 рублей, а юань — в районе 10,9.

Александр Гриф, председатель комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ, руководитель лаборатории когнитивного и цифрового суверенитетов при МНИИПУ, пояснил причины этой тенденции и поделился прогнозом на январь 2026 года.

Факторы укрепления рубля и ожидания на 2026 год

По мнению эксперта, укрепление рубля обусловлено сочетанием нескольких факторов: активной продажей валюты экспортерами в конце года для налоговых выплат и повышением ключевой ставки ЦБ, сделавшим рублевые активы более привлекательными. Надежды на улучшение геополитической обстановки также оказали поддержку рублю.

Несмотря на это, правительство ожидает постепенного снижения курса рубля в следующем году. Согласно прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в 2026 году составит 92,2 рубля, что несколько выше текущего уровня, пишут Известия.

Прогноз на январь 2026 года

Александр Гриф не ожидает значительных колебаний курса рубля в январе 2026 года при отсутствии новых экономических или политических потрясений. По его оценкам, доллар будет торговаться в диапазоне 77-80 рублей, евро — 85-90 рублей, а юань — около 11 рублей. Поддержку рублю окажут высокие процентные ставки и продолжение продажи валютной выручки экспортерами, несмотря на возможное снижение цен на нефть.

Риски и альтернативные сценарии

Эксперт подчеркнул, что внезапные события могут изменить траекторию курса рубля. В случае прорыва в мирных переговорах возможно кратковременное укрепление рубля (до 70-75 за доллар). Новые санкции или падение цен на энергоносители, напротив, могут ослабить рубль. В базовом сценарии январь 2026 года пройдет относительно спокойно, и курсы валют останутся близкими к текущим значениям.