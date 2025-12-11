Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дно или пик? Почему многие теряют на валютных курсах

Преуспеть на валютном рынке мало кому удаётся — аналитик Голубовский
Экономика

Люди часто терпят поражение при спекуляциях с курсами валют

Скрученные купюры долларов
Фото: Desingned by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скрученные купюры долларов

Почему краткосрочные колебания не приносят прибыли

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный дом" Дмитрий Голубовский в интервью MoneyTimes подчеркнул, что попытки заработать на краткосрочных колебаниях курсов валют в большинстве случаев приводят к убыткам. Непрофессионалы склонны реагировать на рыночные эмоции, что приводит к невыгодным сделкам.

Психология трейдеров

"На операциях валютных люди только теряют. Они всегда покупают на максимумах и продают на минимумах, потому что такая у них психология. Это проверенный факт. Люди покупают тогда, когда пик цены, а не тогда, когда дно, а оно никому не интересно", — пояснил Голубовский.

Получается, что никто не заинтересован в покупке, когда курс находится на дне, а интерес возрастает, когда цена достигает пика.

 Долгосрочные инвестиции и управление активами

Голубовский добавил, что держать часть сбережений в валюте может быть частью разумной инвестиционной стратегии. Это не про краткосрочные обмены, а про управление активами в соответствии с текущими экономическими условиями.

 Знания как ключ к успеху

Чтобы успешно зарабатывать на обменных операциях с валютой, нужны знания и опыт. Как отметил Голубовский, для того чтобы эффективно управлять активами, инвестор должен хорошо разбираться в макроэкономических трендах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Преуспеть на валютном рынке мало кому удаётся — аналитик Голубовский
