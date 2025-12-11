Мы его удерживаем: задержание нефтяного гиганта может стать прологом к новым мерам против Венесуэлы

США установили контроль над танкером у венесуэльского побережья

Власти США установили контроль над нефтяным танкером вблизи берегов Венесуэлы.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefaniegbh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Венесуэлы

О захвате танкера

Дональд Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил факт задержания, пообещав вскоре раскрыть больше информации. Данная операция предположительно связана с действующими санкциями против правительства в Каракасе.

"В настоящее время нами задержан танкер у берегов Венесуэлы. Крупный танкер, возможно, самый большой из всех ранее конфискованных", — сообщил президент США.

Мотивы задержания

Они остались нераскрытыми, президент лишь заинтриговал намёками на будущие события.

Ранее американские военные уничтожили суда, якобы занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков, а затем направили мощную военно-морскую группу, включая авианосец "Джеральд Форд", в прибрежные воды Венесуэлы, пишет Corriere.