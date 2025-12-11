Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онлайн-тренировки усилили влияние на спортивные привычки женщин — LEVITA
Орхидеи перестают формировать бутоны из-за дефицита света и перепадов температуры
На парковке в Ижевске загорелся ВАЗ 2115 по данным udm-info.ru
Вейпы повышают риск заболеваний дыхательных путей и рака - Пензенский центр здоровья
Маркетологи используют эмоции для мягкого повышения расходов — депутат Панеш
Скука заставляет домашних животных чаще просить еду – зоопсихологи
Преуспеть на валютном рынке мало кому удаётся — аналитик Голубовский
Возраст вспышки 730 млн лет после Большого взрыва установили — engadget
Ольга Кормухина считает, что культура пришла в упадок

Мы его удерживаем: задержание нефтяного гиганта может стать прологом к новым мерам против Венесуэлы

США установили контроль над танкером у венесуэльского побережья
Экономика

Власти США установили контроль над нефтяным танкером вблизи берегов Венесуэлы.

Флаг Венесуэлы
Фото: commons.wikimedia.org by Stefaniegbh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Венесуэлы

О захвате танкера

Дональд Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил факт задержания, пообещав вскоре раскрыть больше информации. Данная операция предположительно связана с действующими санкциями против правительства в Каракасе.

"В настоящее время нами задержан танкер у берегов Венесуэлы. Крупный танкер, возможно, самый большой из всех ранее конфискованных", — сообщил президент США.

Мотивы задержания

Они остались нераскрытыми, президент лишь заинтриговал намёками на будущие события.

 Ранее американские военные уничтожили суда, якобы занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков, а затем направили мощную военно-морскую группу, включая авианосец "Джеральд Форд", в прибрежные воды Венесуэлы, пишет Corriere.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Новости спорта
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Россия запускает серийное производство плавучих АЭС Сергей Ивaнов Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Бутерброды уходят в прошлое: эта горячая закуска из красной рыбы исчезает со стола первым делом
Бутерброды уходят в прошлое: эта горячая закуска из красной рыбы исчезает со стола первым делом
Последние материалы
На парковке в Ижевске загорелся ВАЗ 2115 по данным udm-info.ru
Вейпы повышают риск заболеваний дыхательных путей и рака - Пензенский центр здоровья
Маркетологи используют эмоции для мягкого повышения расходов — депутат Панеш
Скука заставляет домашних животных чаще просить еду – зоопсихологи
Преуспеть на валютном рынке мало кому удаётся — аналитик Голубовский
Возраст вспышки 730 млн лет после Большого взрыва установили — engadget
Для увлажнения кутикулы и ногтей подходят натуральные масла — Catracalivre
Ольга Кормухина считает, что культура пришла в упадок
Изолон под стелькой уменьшает промерзание подошвы в морозную погоду
Горнолыжные курорты приняли пик новогоднего спроса — Сергей Ромашкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.