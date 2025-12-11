Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никто не хочет платить за воздух: как шринкфляция вешает лапшу на уши покупателям, но помогает производителям

Экономика

Причина уменьшения веса товаров не в изменениях потребительских привычек, а в том, что некоторые российские производители начали снижать вес продуктов, сохраняя прежнюю цену. Это явление называется шринкфляцией. 

женщина в магазине
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
женщина в магазине

 Грамм тонны бережёт

На полках магазинов всё еще яркие упаковки, но внимательные покупатели замечают, что привычные товары становятся легче. Например, упаковки, которые раньше продавались по 1 кг, теперь весят 0,9 кг, а "десяток" яиц сменился на "девяток". Это заметно также в молочных продуктах, газировке и бытовой химии.

Экономисты говорят

Эксперты связывают это с инфляцией, которая заставляет производителей уменьшать вес упаковки, чтобы удерживать прежнюю стоимость. Эксперта в области стратегического маркетинга пищевой отрасли Елена Буколова подметила, что в 2025 году эта стратегия стала важным инструментом для борьбы с растущими издержками.

 Примеры шринкфляции

Потребители уже отмечают, что пачки чипсов стали легче на 5 граммов, а банки кофе "похудели" на 20 граммов. Также уменьшился объём пломбира в вафельном стаканчике на 10 мл. Производители адаптируют свои продуктовые линейки в ответ на рост затрат и ожидают, что эта практика продолжится, пишет tmn.aif.ru.

Что может "похудеть" дальше

Шринкфляция может затронуть такие продукты, как мука, чай, сахар, вафельные упаковки и стиральный порошок. Например, некоторые производители уже уменьшили длину рулонов туалетной бумаги на сантиметр. В весе кисломолочных продуктов разница составляет уже 10-20 граммов.

Экономия в масштабах производства

Разница в весе кажется небольшой, но в крупных масштабах это может сильно сказаться на экономии сырья. Например, если стандартная плитка шоколада весила 100 граммов, а теперь — 80 граммов, то на всем объеме продаж это приводит к экономии 7,000 тонн сырья.

 Никто не хочет платить за воздух

Шринкфляцию отечественные производители начали использовать ещё в 2008–2010 годах, когда кризис повысил стоимость сырья. Тогда нектары и молоко уменьшились в объёме.

Потребители задаются вопросом, может ли незначительная разница в весе оптимизировать издержки. Оказывается, что да — даже "капля в море" может существенно снизить затраты на сырье и производственные процессы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
