Никто не хочет платить за воздух: как шринкфляция вешает лапшу на уши покупателям, но помогает производителям

Производители хитрят с весом продуктов, сохраняя прежние цены — эксперт Буколова

Причина уменьшения веса товаров не в изменениях потребительских привычек, а в том, что некоторые российские производители начали снижать вес продуктов, сохраняя прежнюю цену. Это явление называется шринкфляцией.

Грамм тонны бережёт

На полках магазинов всё еще яркие упаковки, но внимательные покупатели замечают, что привычные товары становятся легче. Например, упаковки, которые раньше продавались по 1 кг, теперь весят 0,9 кг, а "десяток" яиц сменился на "девяток". Это заметно также в молочных продуктах, газировке и бытовой химии.

Экономисты говорят

Эксперты связывают это с инфляцией, которая заставляет производителей уменьшать вес упаковки, чтобы удерживать прежнюю стоимость. Эксперта в области стратегического маркетинга пищевой отрасли Елена Буколова подметила, что в 2025 году эта стратегия стала важным инструментом для борьбы с растущими издержками.

Примеры шринкфляции

Потребители уже отмечают, что пачки чипсов стали легче на 5 граммов, а банки кофе "похудели" на 20 граммов. Также уменьшился объём пломбира в вафельном стаканчике на 10 мл. Производители адаптируют свои продуктовые линейки в ответ на рост затрат и ожидают, что эта практика продолжится, пишет tmn.aif.ru.

Что может "похудеть" дальше

Шринкфляция может затронуть такие продукты, как мука, чай, сахар, вафельные упаковки и стиральный порошок. Например, некоторые производители уже уменьшили длину рулонов туалетной бумаги на сантиметр. В весе кисломолочных продуктов разница составляет уже 10-20 граммов.

Экономия в масштабах производства

Разница в весе кажется небольшой, но в крупных масштабах это может сильно сказаться на экономии сырья. Например, если стандартная плитка шоколада весила 100 граммов, а теперь — 80 граммов, то на всем объеме продаж это приводит к экономии 7,000 тонн сырья.

Никто не хочет платить за воздух

Шринкфляцию отечественные производители начали использовать ещё в 2008–2010 годах, когда кризис повысил стоимость сырья. Тогда нектары и молоко уменьшились в объёме.

Потребители задаются вопросом, может ли незначительная разница в весе оптимизировать издержки. Оказывается, что да — даже "капля в море" может существенно снизить затраты на сырье и производственные процессы.