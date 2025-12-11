Ой, что это было? Скандальная рождественская реклама McDonald's обернулась кошмаром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рождественская реклама McDonald's в Нидерландах вызвала скандал — Pravda
Экономика

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулась с негативной реакцией в Нидерландах из-за своей рождественской рекламы, сгенерированной искусственным интеллектом. Ролик вызвал недовольство и был отозван компанией. 

Рождество
Фото: unsplash.com by Eugenia Pan'kiv is licensed under Free to use under the Unsplash License
Рождество

Содержание скандального видео

Короткое видео, размещенное на YouTube-канале McDonald's и впоследствии удаленное, представляло собой пародию на популярную рождественскую песню "It's the Most Wonderful Time of the Year", изображая Рождество как самое ужасное время года. В рекламе были показаны различные неприятные ситуации, такие как падение на льду, сгоревшие сладости и падающая елка.

Реакция общественности и отзыв рекламы

Многие голландцы сочли рекламу циничной. Пользователи отмечали "недостоверность содержания", "пугающий эффект" и плохое техническое исполнение. В результате McDonald's Netherlands сняла рекламу с эфира, признав, что кампания не достигла своей цели показать стрессы праздничного сезона.

Защита использования ИИ и опасения по поводу рынка труда

Несмотря на неудачу, компания The Sweetshop Films, участвовавшая в создании рекламы, выступила в защиту использования ИИ в творческом процессе, подчеркнув, что речь идет о расширении инструментов, а не о замене человеческого труда.

Однако критики выразили опасения по поводу влияния ИИ на рынок труда в креативных индустриях, несмотря на потраченное время и усилия реальных людей над проектом, сообщает Pravda.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
