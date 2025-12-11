Ой, что это было? Скандальная рождественская реклама McDonald's обернулась кошмаром

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулась с негативной реакцией в Нидерландах из-за своей рождественской рекламы, сгенерированной искусственным интеллектом. Ролик вызвал недовольство и был отозван компанией.
Короткое видео, размещенное на YouTube-канале McDonald's и впоследствии удаленное, представляло собой пародию на популярную рождественскую песню "It's the Most Wonderful Time of the Year", изображая Рождество как самое ужасное время года. В рекламе были показаны различные неприятные ситуации, такие как падение на льду, сгоревшие сладости и падающая елка.
Многие голландцы сочли рекламу циничной. Пользователи отмечали "недостоверность содержания", "пугающий эффект" и плохое техническое исполнение. В результате McDonald's Netherlands сняла рекламу с эфира, признав, что кампания не достигла своей цели показать стрессы праздничного сезона.
Несмотря на неудачу, компания The Sweetshop Films, участвовавшая в создании рекламы, выступила в защиту использования ИИ в творческом процессе, подчеркнув, что речь идет о расширении инструментов, а не о замене человеческого труда.
Однако критики выразили опасения по поводу влияния ИИ на рынок труда в креативных индустриях, несмотря на потраченное время и усилия реальных людей над проектом, сообщает Pravda.
