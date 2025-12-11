Разрушительная спираль: что толкает российскую нефтегазохимию к пропасти

Российская нефтегазохимия сегодня сталкивается с комплексом системных вызовов, сдерживающих её прогресс.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Если прежде основными препятствиями являлись внутренние факторы, такие как высокие процентные ставки ЦБ, влиявшие на инвестиционную привлекательность, отдельные аспекты налогообложения и акцизы на топливо, то теперь ситуация осложнилась.

Эти факторы стимулировали даже крупные российские компании к стратегии "добычи и экспорта сырья" в ущерб развитию производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Санкции как фактор нестабильности

К традиционным проблемам добавились санкции со стороны западных стран, ограничивающие доступ к зарубежному оборудованию, реагентам и другим необходимым ресурсам, пишет oilcapital.ru.

Российская нефтегазохимия столкнулась с рядом внешнеполитических ограничений, в первую очередь, с запретом на поставки технологий и оборудования из-за санкций. Под ограничения попали ключевые игроки рынка, включая СИБУР, "ЗапСибНефтехим", "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим", "Ангарский завод полимеров", "Газпром нефтехим Салават" и "Лукойл-Нефтехим", а также другие важные компании, такие как "Татнефть", "Уралхим", "Башнефть", "ЕвроХим" и "Акрон".

Компании лишены прямого доступа к оборудованию от западных поставщиков, а также возможности приобретать каталитические системы и КИПиА без посредников или "серых схем". К этому добавляются логистические издержки при экспорте и проблемы с взаиморасчетами из-за отключения от SWIFT. Потеря европейского рынка также негативно сказывается, вынуждая компании переориентироваться на Азию, где конкуренция выше.

Внутренние вызовы и перспективы развития

Историческая ориентация на экспорт привела к недостаточному развитию глубокой переработки. Компании предпочитали инвестировать в экспортную инфраструктуру, а не в создание высокомаржинальной химической продукции. Зависимость от импортного оборудования вызвана недостаточными вложениями в собственные разработки. Политика Минфина также создает препятствия, так как высокие процентные ставки делают крупные инвестиционные проекты малопривлекательными.

Несмотря на проблемы, нефтегазохимия может стать драйвером роста спроса на энергоресурсы. Однако отрасль сталкивается с барьерами в виде санкций, утраты европейского рынка и высоких логистических издержек.