Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия рассматривает запуск пивных ярмарок по модели Октоберфеста
Подлёдные океаны делают обитаемыми планеты даже вдали от звезды — science-et-vie
Зимние условия вызывают снижение подвижности и нарушения дыхания — Marie Claire
Новый вид дикобраза Coendou vossi выделили учёные — Университет Кальдас
Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма
14 декабря состоится пластический спектакль "Наваждение"
Российские банки многим отказывают в ипотеке
Акне не заразно и связано с внутренними нарушениями организма — дерматолог Вишня
Несмытая мицеллярная вода приводит к закупорке пор и покраснению — Malatec

Разрушительная спираль: что толкает российскую нефтегазохимию к пропасти

Российская нефтегазохимия столкнулась с рядом системных вызовов
Экономика

Российская нефтегазохимия сегодня сталкивается с комплексом системных вызовов, сдерживающих её прогресс.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

Если прежде основными препятствиями являлись внутренние факторы, такие как высокие процентные ставки ЦБ, влиявшие на инвестиционную привлекательность, отдельные аспекты налогообложения и акцизы на топливо, то теперь ситуация осложнилась.

Эти факторы стимулировали даже крупные российские компании к стратегии "добычи и экспорта сырья" в ущерб развитию производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Санкции как фактор нестабильности

К традиционным проблемам добавились санкции со стороны западных стран, ограничивающие доступ к зарубежному оборудованию, реагентам и другим необходимым ресурсам, пишет oilcapital.ru.

Российская нефтегазохимия столкнулась с рядом внешнеполитических ограничений, в первую очередь, с запретом на поставки технологий и оборудования из-за санкций. Под ограничения попали ключевые игроки рынка, включая СИБУР, "ЗапСибНефтехим", "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим", "Ангарский завод полимеров", "Газпром нефтехим Салават" и "Лукойл-Нефтехим", а также другие важные компании, такие как "Татнефть", "Уралхим", "Башнефть", "ЕвроХим" и "Акрон".

Компании лишены прямого доступа к оборудованию от западных поставщиков, а также возможности приобретать каталитические системы и КИПиА без посредников или "серых схем". К этому добавляются логистические издержки при экспорте и проблемы с взаиморасчетами из-за отключения от SWIFT. Потеря европейского рынка также негативно сказывается, вынуждая компании переориентироваться на Азию, где конкуренция выше.

Внутренние вызовы и перспективы развития

Историческая ориентация на экспорт привела к недостаточному развитию глубокой переработки. Компании предпочитали инвестировать в экспортную инфраструктуру, а не в создание высокомаржинальной химической продукции. Зависимость от импортного оборудования вызвана недостаточными вложениями в собственные разработки. Политика Минфина также создает препятствия, так как высокие процентные ставки делают крупные инвестиционные проекты малопривлекательными.

Несмотря на проблемы, нефтегазохимия может стать драйвером роста спроса на энергоресурсы. Однако отрасль сталкивается с барьерами в виде санкций, утраты европейского рынка и высоких логистических издержек.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Платье-пиджак создаёт универсальный праздничный образ — модель Хантингтон-Уайтли
Красота и стиль
Платье-пиджак создаёт универсальный праздничный образ — модель Хантингтон-Уайтли
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Популярное
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность

Мини-комплекс на основе тайцзи для коленей и поясницы: как выполнять очень медленно, кому подходит, сколько нужно времени и как не перегрузиться.

Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Последние материалы
Подлёдные океаны делают обитаемыми планеты даже вдали от звезды — science-et-vie
Зимние условия вызывают снижение подвижности и нарушения дыхания — Marie Claire
Новый вид дикобраза Coendou vossi выделили учёные — Университет Кальдас
Бизнес-гороскоп объясняет карьерные роли каждого знака
Мягкая ЛФК снижает напряжение мышц при сколиозе
Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма
14 декабря состоится пластический спектакль "Наваждение"
Российские банки многим отказывают в ипотеке
Акне не заразно и связано с внутренними нарушениями организма — дерматолог Вишня
Несмытая мицеллярная вода приводит к закупорке пор и покраснению — Malatec
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.