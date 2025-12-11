Доступное — жильё миф? 67,5% заявок отклонены банками

Российские банки многим отказывают в ипотеке

По мнению Артемия Шурыгина, главы Российской гильдии риелторов (РГР), лишь незначительная часть населения России, а именно 8%, имеет возможность за два года собрать сумму, равную 20% от стоимости новой квартиры, для первоначального взноса по ипотеке.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Недоступность жилья

В РГР констатируют, что сочетание завышенных процентных ставок по ипотеке и высокой цены квадратного метра жилья создало ситуацию, когда жилье стало недосягаемым для большинства желающих приобрести недвижимость в кредит.

Отклонённые заявки

Также сообщается, что в октябре текущего года процент отклонённых банками заявок на ипотеку достиг рекордной отметки в 67,5%.