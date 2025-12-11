Пенсионеры в плюсе: как получить льготу на имущество и экономить деньги

В России пенсионеров освободили от уплаты налога на имущество

Все российские пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Эта федеральная преференция действует независимо от того, работают они или нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пенсионер считает деньги дома

Какое имущество освобождено от налога

Единый объект каждого вида: квартира (комната, доля), жилой дом (часть), гараж (машино-место), хозяйственная постройка до 50 кв. м.

Льгота распространяется только на один объект каждого типа. Если у пенсионера две квартиры, то налог не платится за ту, по которой сумма налога больше.

Уменьшение налоговой базы

Для некоторых видов недвижимости предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий облагаемую базу.

Для квартир и комнат: из общей площади вычитается 20 кв. м.

Для жилых домов: из общей площади вычитается 50 кв. м. Пример: Налог на квартиру площадью 60 кв. м будет рассчитываться только с 40 кв. м.

Льгота по земельному налогу ("правило шести соток")

Участок до 6 соток освобождается от налога. Если участок больше, налог платится только с площади свыше 6 соток.

Льгота применяется к одному участку по выбору пенсионера.

Как воспользоваться льготой

Обычно ФНС предоставляет льготы автоматически, используя данные Социального фонда. Но если пришло уведомление об уплате, нужно подать заявление о льготе:

через "Личный кабинет налогоплательщика" ФНС,

в любом отделении ФНС лично,

через МФЦ.

Что делать при получении налогового уведомления

Если уведомление пришло, несмотря на право на льготу, обратитесь в ФНС для перерасчета. До 31 декабря можно указать объекты, на которые будет распространяться льгота, сообщает argumenti.ru.

Региональные льготы

В регионах могут быть дополнительные льготы для пенсионеров. Уточните информацию в местном отделении ФНС или органах соцзащиты.

Своевременная проверка уведомлений и заявление о правах помогут пенсионерам избежать лишних расходов.