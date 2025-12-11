Все российские пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Эта федеральная преференция действует независимо от того, работают они или нет.
Единый объект каждого вида: квартира (комната, доля), жилой дом (часть), гараж (машино-место), хозяйственная постройка до 50 кв. м.
Льгота распространяется только на один объект каждого типа. Если у пенсионера две квартиры, то налог не платится за ту, по которой сумма налога больше.
Для некоторых видов недвижимости предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий облагаемую базу.
Для квартир и комнат: из общей площади вычитается 20 кв. м.
Для жилых домов: из общей площади вычитается 50 кв. м. Пример: Налог на квартиру площадью 60 кв. м будет рассчитываться только с 40 кв. м.
Участок до 6 соток освобождается от налога. Если участок больше, налог платится только с площади свыше 6 соток.
Льгота применяется к одному участку по выбору пенсионера.
Обычно ФНС предоставляет льготы автоматически, используя данные Социального фонда. Но если пришло уведомление об уплате, нужно подать заявление о льготе:
Если уведомление пришло, несмотря на право на льготу, обратитесь в ФНС для перерасчета. До 31 декабря можно указать объекты, на которые будет распространяться льгота, сообщает argumenti.ru.
В регионах могут быть дополнительные льготы для пенсионеров. Уточните информацию в местном отделении ФНС или органах соцзащиты.
Своевременная проверка уведомлений и заявление о правах помогут пенсионерам избежать лишних расходов.
Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.