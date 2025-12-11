Сало из России завоёвывает мир: кто стоит в очереди за деликатесом

В период с января по сентябрь текущего года Россия значительно увеличила экспорт сала.
По данным федерального центра "Агроэкспорт", объём поставок за границу достиг почти 19 миллионов долларов, что на 38% превышает прошлогодний показатель. В количественном выражении экспорт увеличился на 12%, составив 13 тысяч тонн.
Главным направлением экспорта сала стала Белоруссия, куда было отправлено свыше 10 тысяч тонн продукта на сумму около 15 миллионов долларов. Закупки со стороны Белоруссии выросли на 4% в объеме и на 29% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Помимо Белоруссии, в первую пятерку стран-импортёров российского сала по стоимости вошли Монголия, Армения, Казахстан и Вьетнам.
Наибольшая выручка от экспорта сала за все время наблюдений была зафиксирована в 2023 году, когда этот показатель достиг почти 25 миллионов долларов, сообщает "Интерфакс".
