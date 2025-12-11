Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранение мандаринов при +4 - +8 °C позволяет сохранить их до четырёх недель
Передний привод стал базовой архитектурой массовых авто
Пальмовое масло безопасно только для здоровых людей – диетолог Сюракшина
Геопарк в предгорьях Алтая получил научную концепцию развития
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Беспилотник Лютый может лететь до тысячи километров – военный эксперт Клупов
В Калифорнии стартовало серийное производство летающего авто
В Антарктике обнаружена хищная губка-сфера семейства Cladorhizidae — Earth
Рецепт горячей закуски из слоёного теста и лосося — пошаговые рекомендации поваров

Нефтяной мост между Россией и Индией крепнет: что стоит за ростом импорта

Индия готовится к значительному увеличению импорта российской нефти — Kpler
Экономика

В декабре текущего года ожидается значительное увеличение поставок сырой нефти из России в Индию. Согласно прогнозам аналитической компании Kpler, ежедневные объёмы импорта увеличатся до 1,85 млн баррелей, что превышает ноябрьский показатель в 1,83 млн баррелей в сутки.

One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi
Фото: commons.wikimedia.org by Пит Соуза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi

Следует отметить, что самый высокий уровень импорта российской нефти Индией был зафиксирован в июне текущего года и составил 2,10 млн баррелей в сутки.

Порт Вадинар — главный пункт приёма

Основная часть российской нефти, предназначенной для Индии в декабре, разгружается в порту Вадинар. По данным Kpler, ожидаемый объём поставок через этот порт составит около 658 тыс. баррелей в сутки, что выше ноябрьского показателя в 561 тыс. баррелей в сутки.

Вадинар обслуживает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Nayara Energy, мощность которого составляет 405 тыс. баррелей в сутки. Это указывает на то, что текущий уровень российского импорта значительно превышает возможности переработки данного НПЗ, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Индия и санкции: стратегия закупок нефти

Ранее сообщалось о разработке Индией плана по обеспечению бесперебойных закупок российской нефти, несмотря на введенные санкции со стороны США. Согласно информации агентства, индийские финансовые учреждения готовы рассмотреть возможность финансирования торговли российской нефтью при условии соблюдения определенных требований: сотрудничество только с поставщиками, не включёнными в санкционные списки, и соответствие сделок действующим ограничениям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Наука и техника
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Недвижимость
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровоток
Новости спорта
Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровоток
Популярное
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники

Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.

Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Последние материалы
Геопарк в предгорьях Алтая получил научную концепцию развития
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй
У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Классические Жигули собирают фестивали в России — автоэксперт Александр Виноградов
Беспилотник Лютый может лететь до тысячи километров – военный эксперт Клупов
В Калифорнии стартовало серийное производство летающего авто
Суставы скрипят даже у здоровых людей — Die Sportberatung
В Антарктике обнаружена хищная губка-сфера семейства Cladorhizidae — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.