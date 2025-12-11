Нефтяной мост между Россией и Индией крепнет: что стоит за ростом импорта

Индия готовится к значительному увеличению импорта российской нефти — Kpler

В декабре текущего года ожидается значительное увеличение поставок сырой нефти из России в Индию. Согласно прогнозам аналитической компании Kpler, ежедневные объёмы импорта увеличатся до 1,85 млн баррелей, что превышает ноябрьский показатель в 1,83 млн баррелей в сутки.

Фото: commons.wikimedia.org by Пит Соуза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi

Следует отметить, что самый высокий уровень импорта российской нефти Индией был зафиксирован в июне текущего года и составил 2,10 млн баррелей в сутки.

Порт Вадинар — главный пункт приёма

Основная часть российской нефти, предназначенной для Индии в декабре, разгружается в порту Вадинар. По данным Kpler, ожидаемый объём поставок через этот порт составит около 658 тыс. баррелей в сутки, что выше ноябрьского показателя в 561 тыс. баррелей в сутки.

Вадинар обслуживает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Nayara Energy, мощность которого составляет 405 тыс. баррелей в сутки. Это указывает на то, что текущий уровень российского импорта значительно превышает возможности переработки данного НПЗ, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Индия и санкции: стратегия закупок нефти

Ранее сообщалось о разработке Индией плана по обеспечению бесперебойных закупок российской нефти, несмотря на введенные санкции со стороны США. Согласно информации агентства, индийские финансовые учреждения готовы рассмотреть возможность финансирования торговли российской нефтью при условии соблюдения определенных требований: сотрудничество только с поставщиками, не включёнными в санкционные списки, и соответствие сделок действующим ограничениям.