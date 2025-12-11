Дизельное топливо на свободу? Экспорт бензина может получить зелёный свет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия обсуждает возможность отмены ограничений на экспорт бензина и дизтоплива
Экономика

Российское правительство изучает вопрос об отмене полного запрета на экспорт бензина и частичном снятии ограничений на экспорт дизельного топлива.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Об этом сообщил журналистам глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев, подчеркнув, что окончательное решение будет принято на основе анализа текущей рыночной ситуации.

Оценка текущей ситуации на рынке топлива

По словам министра, в настоящее время рассматривается возможность отмены экспортных ограничений на бензин и дизельное топливо, но только для компаний, не являющихся производителями. Цивилев также отметил, что, по его мнению, ситуация на топливном рынке в данный момент является устойчивой.

Стабильность рынка благодаря принятым мерам

Министр подчеркнул, что стабильность рынка обеспечивается благодаря ранее принятым правительством мерам, которые доказали свою эффективность, сообщает ТАСС.

Напомним, с начала октября и до конца текущего года действует запрет на экспорт дизельного топлива для компаний, не являющихся его производителями. Также до конца года продлён запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, за исключением поставок, осуществляемых в рамках межправительственных соглашений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
