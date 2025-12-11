Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
480 тысяч тонн недобытой нефти: как одна атака украинского дрона ударила по отрасли Казахстана

Атака дрона ВСУ на КТК привела к потере Казахстаном 480 тыс. тонн нефти — Аккенженов
Экономика

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что вследствие атаки украинского беспилотника на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтедобывающая отрасль страны потеряла около 480 тысяч тонн нефти. 

Дрон
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

Планы по добыче остаются в силе

Несмотря на случившееся, Аккенженов подчеркнул, что инцидент не повлияет на выполнение целевых показателей по добыче нефти, запланированных на следующий год.

Серьёзные повреждения причального устройства

Министр также проинформировал о повреждении выносного причального устройства КТК в результате атаки дрона, описав их как значительные. Он выразил необходимость оценки перспектив восстановления поврежденного участка.

"Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной", — отметил Аккенженов.

Диверсификация экспортных маршрутов

Ранее Казахстан согласовал перенаправление части экспортных объемов нефти, традиционно транспортируемых через КТК, на альтернативные маршруты, включая Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а также частично в Китай, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
