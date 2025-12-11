480 тысяч тонн недобытой нефти: как одна атака украинского дрона ударила по отрасли Казахстана

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что вследствие атаки украинского беспилотника на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтедобывающая отрасль страны потеряла около 480 тысяч тонн нефти.
Несмотря на случившееся, Аккенженов подчеркнул, что инцидент не повлияет на выполнение целевых показателей по добыче нефти, запланированных на следующий год.
Министр также проинформировал о повреждении выносного причального устройства КТК в результате атаки дрона, описав их как значительные. Он выразил необходимость оценки перспектив восстановления поврежденного участка.
"Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной", — отметил Аккенженов.
Ранее Казахстан согласовал перенаправление части экспортных объемов нефти, традиционно транспортируемых через КТК, на альтернативные маршруты, включая Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а также частично в Китай, сообщает ТАСС.
