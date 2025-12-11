Россия на пьедестале G20: кто ещё вошёл в список стран с положительным торговым балансом

Россия заняла третье место среди стран "Большой двадцатки" по величине положительного сальдо внешней торговли.

Страны с положительным сальдо

Лидером по данному показателю стал Китай, зафиксировавший с января по сентябрь чистый доход от международной торговли в размере 874,76 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Германия с результатом в 169,4 миллиарда долларов. Россия замыкает тройку лидеров с профицитом, составившим 101,7 миллиарда долларов.

В этот же период времени Южная Корея продемонстрировала превышение экспорта над импортом на уровне 50,82 миллиарда долларов, а Саудовская Аравия — на 43 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса Италии составило 40 миллиардов долларов. Торговый профицит Индонезии за первые три квартала достиг отметки в 33,5 миллиарда долларов, а Австралии — 22,7 миллиарда долларов. Замыкают список стран с положительным сальдо Южная Африка (7 миллиардов) и Аргентина (5,7 миллиарда).

Страны с дефицитом в торговле

В то же время, восемь стран G20 столкнулись с дефицитом в торговле. Наибольший отрицательный показатель зафиксировали Соединенные Штаты Америки — 713,7 миллиарда долларов. Также в "минусе" оказались Индия (214,6 миллиарда) и Турция, чье отрицательное сальдо торгового баланса составило 67,1 миллиарда долларов. В этот перечень также вошли Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония, пишет РИА Новости.