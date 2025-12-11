Экономический разворот: почему сейчас лучше забыть про валюту и вспомнить про рубли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В текущей ситуации рублёвые депозиты выгоднее валютных — доцент Горбунова
Экономика

По мнению доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольги Горбуновой, в нынешних экономических условиях вложения в валюту теряют свою привлекательность. 

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Стабилизация рубля и выгодные депозиты

Горбунова объясняет стабильность рубля влиянием высокой ключевой ставки и уменьшением объемов импорта. В такой ситуации крупные финансовые организации предлагают более выгодные процентные ставки по рублевым депозитам на короткий и средний срок. Эксперт подчёркивает, что в настоящее время именно эти инструменты выглядят наиболее перспективными для сохранения и увеличения капитала.

Валютные депозиты: стоит ли рассматривать

Несмотря на то, что российские банки продолжают предлагать депозиты в долларах, процентные ставки по ним (1,5-3%) не вызывают особого интереса у инвесторов.

Горбунова акцентирует внимание на том, что рублевые депозиты значительно привлекательнее, и владельцам валюты стоит задуматься о конвертации своих активов в рубли и размещении их на депозитных счетах. Кроме того, можно рассмотреть альтернативные варианты, такие как валютные облигации и фонды, доходность которых зависит от колебаний валютного курса, пишет "Прайм".

