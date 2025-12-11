Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финансовая подушка безопасности? Россияне запасаются наличными

Россияне увеличили объём наличных — Центробанк
Экономика

По данным Центробанка, объём наличных рублей на руках у населения России в октябре достиг пикового значения с ноября 2023 года, составив 16,4 триллиона рублей. 

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Динамика наличных сбережений

Середина осени ознаменовалась увеличением объема рублевых средств у россиян на 122,9 миллиарда рублей, что соответствует приросту в 0,8%, достигнув отметки в 16,4 триллиона рублей. Более высокий показатель последний раз наблюдался в конце осени 2023 года, когда он составлял 16,5 триллиона рублей.

В то же время, валютные сбережения в наличной форме продемонстрировали снижение на 1,7%, опустившись до 7,7 триллиона рублей. Однако в долларовом эквиваленте сумма валюты, хранящейся "под матрасом", увеличилась, достигнув 94,9 миллиарда долларов по сравнению с 94,1 миллиарда долларов месяцем ранее. Это объясняется укреплением курса рубля по отношению к доллару в течение ноября.

Экспертное мнение

Дмитрий Куликов, старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА, отметил, что рост объема рублевой наличности у населения является отражением роста экономики. По его словам, на руках у домохозяйств стабильно находится около 8% ВВП в виде наличных средств. Временные отклонения от этой цифры наблюдаются в периоды повышенной неопределенности. В настоящее время показатель в 16,4 триллиона рублей находится близко к исторической норме, составляя приблизительно 7,7-7,8% ВВП, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
