Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гипсофила показала высокую приживаемость при делении корней
Африканский карликовый крокодил использует звук, похожий на мычание — сообщили учёные
Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA
При острых воспалениях и свежих травмах стретчинг противопоказан — врачи-реабилитолог

Ждать ли аграриям дефицита техники от Ростсельмаша: неожиданные перемены в производстве

Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю
Экономика

"Ростсельмаш", являющийся крупнейшим российским производителем сельскохозяйственной техники, ожидает перехода на сокращенную рабочую неделю в 2026 году.

Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш
Фото: Пресс-служба Ростсельмаша
Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш

По словам совладельца компании Константина Бабкина, причиной этого станет снижение спроса на продукцию.

Кризисные меры 2025 года

В 2025 году компания уже прибегала к переносу ежегодных отпусков сотрудников из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Отсутствие спроса со стороны аграриев вынудило "Ростсельмаш" пойти на такой шаг и сократить объемы производства. Согласно информации от правительства Ростовской области, на заводе было ликвидировано 2 тысячи рабочих мест.

Оптимистичный прогноз с оговорками

Бабкин выразил осторожный оптимизм относительно следующего года, однако отметил возможность введения трех- или четырехдневной рабочей недели. Он надеется, что удастся избежать продолжительных отпусков для персонала, сообщает ТАСС.

Снижение продаж и меры поддержки

Ранее сообщалось о 25-процентном снижении объемов продаж в 2025 году из-за сложной ситуации на рынке сельхозтехники. Перенос сроков уплаты утилизационного сбора позволил компании направить около 25 миллиардов рублей на производство, сохранение рабочих мест и закупку комплектующих. До конца текущего года отправлять сотрудников в отпуска не планируется.

"Ростсельмаш", основанный в 1929 году, является крупным производителем агротехники. В группу входит 13 предприятий, выпускающих более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Новости спорта
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Новости спорта
Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Последние материалы
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Запахи дегтя, скипидара и мяты используется против грызунов
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Нюрнбергский картофельный салат готовится без традиционной тяжёлой заправки — Stream
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Плотные кремы уменьшают эффективность активов в уходе
Solaris HS доступен от 1,97 млн рублей — Autonews
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA
В Бразилии нашли фрагменты скелета гигантской доисторической ленивицы — G1
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.