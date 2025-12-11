Ждать ли аграриям дефицита техники от Ростсельмаша: неожиданные перемены в производстве

Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю

"Ростсельмаш", являющийся крупнейшим российским производителем сельскохозяйственной техники, ожидает перехода на сокращенную рабочую неделю в 2026 году.

Фото: Пресс-служба Ростсельмаша Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш

По словам совладельца компании Константина Бабкина, причиной этого станет снижение спроса на продукцию.

Кризисные меры 2025 года

В 2025 году компания уже прибегала к переносу ежегодных отпусков сотрудников из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Отсутствие спроса со стороны аграриев вынудило "Ростсельмаш" пойти на такой шаг и сократить объемы производства. Согласно информации от правительства Ростовской области, на заводе было ликвидировано 2 тысячи рабочих мест.

Оптимистичный прогноз с оговорками

Бабкин выразил осторожный оптимизм относительно следующего года, однако отметил возможность введения трех- или четырехдневной рабочей недели. Он надеется, что удастся избежать продолжительных отпусков для персонала, сообщает ТАСС.

Снижение продаж и меры поддержки

Ранее сообщалось о 25-процентном снижении объемов продаж в 2025 году из-за сложной ситуации на рынке сельхозтехники. Перенос сроков уплаты утилизационного сбора позволил компании направить около 25 миллиардов рублей на производство, сохранение рабочих мест и закупку комплектующих. До конца текущего года отправлять сотрудников в отпуска не планируется.

"Ростсельмаш", основанный в 1929 году, является крупным производителем агротехники. В группу входит 13 предприятий, выпускающих более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов.