Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шерегеш увеличил турпоток до 1,65 млн человек — директор Оксана Булах
Гипсофила показала высокую приживаемость при делении корней
Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю
Африканский карликовый крокодил использует звук, похожий на мычание — сообщили учёные
Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA

Кредитная карта как билет в никуда? Молодёжь до 20 меняет своё мнение

Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Экономика

Согласно информации, представленной Банком России, во втором квартале 2025 года на долю заемщиков до 20 лет приходилось 5% от общего количества выпущенных кредитных карт.

Кредитка
Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
Кредитка

Сокращение доли самых молодых заёмщиков

Вместе с тем, анализ данных Центробанка свидетельствует о значительном снижении популярности кредитных карт среди данной возрастной группы. За период в полгода, доля кредитных карт, оформленных на лиц младше 20 лет, уменьшилась более чем в два раза. Если в четвертом квартале 2024 года эта цифра составляла 12%, то к середине 2025 года она существенно снизилась. 

Рост популярности среди заёмщиков 20-30 лет

В то же время, наблюдается противоположная тенденция среди молодежи в возрасте от 20 до 30 лет. Во втором квартале 2025 года доля кредитных карт, приходящихся на эту возрастную группу, увеличилась на 4,1 процентного пункта по сравнению с концом 2024 года и достигла 25,7%. В прошлом году этот показатель составлял 21,6%, что говорит о росте интереса к кредитным картам у данной категории заемщиков, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Новости спорта
Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Последние материалы
Шаги на ступеньку улучшают работу сердечно-сосудистой системы
Шерегеш увеличил турпоток до 1,65 млн человек — директор Оксана Булах
АКБ теряют ресурс после 5–6 лет службы
Гипсофила показала высокую приживаемость при делении корней
Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю
Африканский карликовый крокодил использует звук, похожий на мычание — сообщили учёные
Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали
Яичные блинчики для быстрого завтрака готовятся за 10 минут — Tudogostoso
Смерть Элвиса Пресли могла быть связана с дефекацией — The Conversation UK
Хелен Дункан стала последней осужденной по Закону о колдовстве 1735 года — BBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.