Кредитная карта как билет в никуда? Молодёжь до 20 меняет своё мнение

Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк

Согласно информации, представленной Банком России, во втором квартале 2025 года на долю заемщиков до 20 лет приходилось 5% от общего количества выпущенных кредитных карт.

Сокращение доли самых молодых заёмщиков

Вместе с тем, анализ данных Центробанка свидетельствует о значительном снижении популярности кредитных карт среди данной возрастной группы. За период в полгода, доля кредитных карт, оформленных на лиц младше 20 лет, уменьшилась более чем в два раза. Если в четвертом квартале 2024 года эта цифра составляла 12%, то к середине 2025 года она существенно снизилась.

Рост популярности среди заёмщиков 20-30 лет

В то же время, наблюдается противоположная тенденция среди молодежи в возрасте от 20 до 30 лет. Во втором квартале 2025 года доля кредитных карт, приходящихся на эту возрастную группу, увеличилась на 4,1 процентного пункта по сравнению с концом 2024 года и достигла 25,7%. В прошлом году этот показатель составлял 21,6%, что говорит о росте интереса к кредитным картам у данной категории заемщиков, пишет ТАСС.