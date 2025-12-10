Вместо университета — ферма: история Райана Брука, который нашёл своё призвание в ёлочном бизнесе

25-летний британский фермер рассказал, как выстроил ёлочный бизнес — Sky News

Когда Райану Бруку было девять лет, он получил рождественский подарок от своего отца, который стал стартом его ёлочного бизнеса. Саженец стал для него символом начала новой жизни.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ветви ели

Ферма с рождественскими ёлками

Сегодня 25-летний Райан управляет своей фермой в Сомерсете (Великобритания), где растёт около 25 000 ёлок. Молодой бизнесмен вспоминает, как всё начиналось, благодаря шутливому подарку отца.

В 2016 году, перед экзаменами, он осознал, что может превратить мечту в прибыльный бизнес и таким образом финансировать свою учёбу.

Однако с течением времени Райан решил не поступать в университет. Он нашёл своё призвание в электротехнике и стал работать на себя, одновременно продолжая заниматься выращиванием ёлок.

Семейный бизнес

Выращивание ёлок, по словам Райана, остаётся семейным делом. Родители, друзья помогают ему в работе. Только в этом году было высажено 6000 саженцев. И среди них пихта Нордмана, или кавказская, ель норвежская.

Выращивание елей — долгосрочный проект: около 8 лет уходит для получения конечной ёлочной версии. Райан делает всё для того, чтобы обеспечить поставки на многие годы вперёд. Каждая посадка — вложение в будущие сезоны: если сегодня не посадить новую партию, через несколько лет возникнет провал. Поэтому фермеру приходится мыслить не "декабрём", а целым циклом, где распланированы и посадки, и уход, и будущие продажи.

В прошлом году стандартная цена за ёлку у него составляла 29,99 фунтов стерлингов (около 3000 руб.), также брал дополнительную плату за возможность самостоятельного выбора и сруба дерева прямо на плантации, сообщает Sky News.