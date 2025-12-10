Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост энергопотребления при работе GPS подтвердили — galeriaespana
Традиция заводить кота в Новый год защищает жилье — эксперты
Банановый пудинг делает панкейки мягкими и ароматными — данные Allrecipes
Дача Омюр стала туристической точкой чеховского маршрута — гиды
Перевешивание дверцы сушилки упрощает перекладывание белья — данные Apartmenttherapy
Паузы в еде помогут контролировать аппетит в Новый год — эксперты
Домашний раствор из цитрусов стимулирует рост корней орхидей — Malatec
Недооценка сцепления привела к авариям на уклонах
Белому дому предложили взять активы "Лукойла" без денежных затрат

Вместо университета — ферма: история Райана Брука, который нашёл своё призвание в ёлочном бизнесе

25-летний британский фермер рассказал, как выстроил ёлочный бизнес — Sky News
Экономика

Когда Райану Бруку было девять лет, он получил рождественский подарок от своего отца, который стал стартом его ёлочного бизнеса. Саженец стал для него символом начала новой жизни.

Ветви ели
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Ветви ели

Ферма с рождественскими ёлками

Сегодня 25-летний Райан управляет своей фермой в Сомерсете (Великобритания), где растёт около 25 000 ёлок. Молодой бизнесмен вспоминает, как всё начиналось, благодаря шутливому подарку отца.

В 2016 году, перед экзаменами, он осознал, что может превратить мечту в прибыльный бизнес и таким образом финансировать свою учёбу.

Однако с течением времени Райан решил не поступать в университет. Он нашёл своё призвание в электротехнике и стал работать на себя, одновременно продолжая заниматься выращиванием ёлок.

Семейный бизнес

Выращивание ёлок, по словам Райана, остаётся семейным делом. Родители, друзья помогают ему в работе. Только в этом году было высажено 6000 саженцев. И среди них пихта Нордмана, или кавказская, ель норвежская.

Выращивание елей — долгосрочный проект: около 8 лет уходит для получения конечной ёлочной версии. Райан делает всё для того, чтобы обеспечить поставки на многие годы вперёд. Каждая посадка — вложение в будущие сезоны: если сегодня не посадить новую партию, через несколько лет возникнет провал. Поэтому фермеру приходится мыслить не "декабрём", а целым циклом, где распланированы и посадки, и уход, и будущие продажи.

В прошлом году стандартная цена за ёлку у него составляла 29,99 фунтов стерлингов (около 3000 руб.), также брал дополнительную плату за возможность самостоятельного выбора и сруба дерева прямо на плантации, сообщает Sky News.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Красота и стиль
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Последние материалы
Перевешивание дверцы сушилки упрощает перекладывание белья — данные Apartmenttherapy
Паузы в еде помогут контролировать аппетит в Новый год — эксперты
Домашний раствор из цитрусов стимулирует рост корней орхидей — Malatec
Роллы из селедки под шубой требуют охлаждения 2 – 3 часа
Недооценка сцепления привела к авариям на уклонах
Белому дому предложили взять активы "Лукойла" без денежных затрат
Астрономы определили движение газа вокруг молодой звезды
Анита Цой вспомнила, как выступала в костюме покемона
Увлажнение жирной кожи помогает контролировать выработку сала — Catracalivre
Премьер Бельгии назвал воровством конфискацию активов России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.