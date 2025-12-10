Финансовый гамбит: США хотят использовать Лукойл для покрытия убытков

Американский инвестиционный банк Xtellus Partners обратился к администрации США с планом, предполагающим разделение "Лукойла" с его зарубежными предприятиями и средствами, полученными от их реализации, об этом сообщает EADaily.
Reuters сообщает, что Xtellus Partners предложил министерству финансов США механизм использования доходов от продажи иностранных активов "Лукойла" для компенсации финансовых потерь американских инвесторов, понесших убытки из-за блокировки их акций "Лукойла". Банк предложил организовать обмен ценных бумаг "Лукойла", находящихся в собственности американских инвесторов, на международные активы российской компании.
Агентство отмечает, что крупные американские финансовые учреждения, такие как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, понесли значительные убытки в результате замораживания и последующего списания акций российских компаний, в частности "Лукойла".
По данным Reuters, Xtellus консультирует американского миллиардера Тодда Боэли и инвестиционную группу из ОАЭ, Allied Investment Partners, которые объединили усилия для реализации предложенной сделки с "Лукойлом".
Ранее в ноябре США ввели санкции против "Лукойла", однако предоставили исключение до 13 декабря, дающее компании возможность продать свои международные активы, оцениваемые в диапазоне от 12 млрд до 22 млрд долларов.
Источники Reuters утверждают, что оплата акциями может ускорить процесс сделки, поскольку текущие западные санкции против "Лукойла" запрещают денежные переводы в адрес компании.
Сообщается, что до 2022 года западные инвесторы владели более чем четвертью акций "Лукойла", общая стоимость которого оценивается сейчас примерно в $50 млрд.
