Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
25-летний британский фермер рассказал, как выстроил ёлочный бизнес — Sky News
Рост энергопотребления при работе GPS подтвердили — galeriaespana
Традиция заводить кота в Новый год защищает жилье — эксперты
Банановый пудинг делает панкейки мягкими и ароматными — данные Allrecipes
Дача Омюр стала туристической точкой чеховского маршрута — гиды
Перевешивание дверцы сушилки упрощает перекладывание белья — данные Apartmenttherapy
Паузы в еде помогут контролировать аппетит в Новый год — эксперты
Домашний раствор из цитрусов стимулирует рост корней орхидей — Malatec
Недооценка сцепления привела к авариям на уклонах

Финансовый гамбит: США хотят использовать Лукойл для покрытия убытков

Белому дому предложили взять активы "Лукойла" без денежных затрат
Экономика

Американский инвестиционный банк Xtellus Partners обратился к администрации США с планом, предполагающим разделение "Лукойла" с его зарубежными предприятиями и средствами, полученными от их реализации, об этом сообщает EADaily.

Лукойл - panoramio - Dr. Farid Zeynalov
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Farid Zeynalov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл - panoramio - Dr. Farid Zeynalov

 Инвестиционный механизм

Reuters сообщает, что Xtellus Partners предложил министерству финансов США механизм использования доходов от продажи иностранных активов "Лукойла" для компенсации финансовых потерь американских инвесторов, понесших убытки из-за блокировки их акций "Лукойла". Банк предложил организовать обмен ценных бумаг "Лукойла", находящихся в собственности американских инвесторов, на международные активы российской компании.

Убытки американских инвесторов

Агентство отмечает, что крупные американские финансовые учреждения, такие как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, понесли значительные убытки в результате замораживания и последующего списания акций российских компаний, в частности "Лукойла".

По данным Reuters, Xtellus консультирует американского миллиардера Тодда Боэли и инвестиционную группу из ОАЭ, Allied Investment Partners, которые объединили усилия для реализации предложенной сделки с "Лукойлом".

Сроки и исключения

Ранее в ноябре США ввели санкции против "Лукойла", однако предоставили исключение до 13 декабря, дающее компании возможность продать свои международные активы, оцениваемые в диапазоне от 12 млрд до 22 млрд долларов.

Источники Reuters утверждают, что оплата акциями может ускорить процесс сделки, поскольку текущие западные санкции против "Лукойла" запрещают денежные переводы в адрес компании.

Сообщается, что до 2022 года западные инвесторы владели более чем четвертью акций "Лукойла", общая стоимость которого оценивается сейчас примерно в $50 млрд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Последние материалы
Перевешивание дверцы сушилки упрощает перекладывание белья — данные Apartmenttherapy
Паузы в еде помогут контролировать аппетит в Новый год — эксперты
Домашний раствор из цитрусов стимулирует рост корней орхидей — Malatec
Роллы из селедки под шубой требуют охлаждения 2 – 3 часа
Недооценка сцепления привела к авариям на уклонах
Белому дому предложили взять активы "Лукойла" без денежных затрат
Астрономы определили движение газа вокруг молодой звезды
Анита Цой вспомнила, как выступала в костюме покемона
Увлажнение жирной кожи помогает контролировать выработку сала — Catracalivre
Премьер Бельгии назвал воровством конфискацию активов России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.