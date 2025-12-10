Финансовый гамбит: США хотят использовать Лукойл для покрытия убытков

Белому дому предложили взять активы "Лукойла" без денежных затрат

Американский инвестиционный банк Xtellus Partners обратился к администрации США с планом, предполагающим разделение "Лукойла" с его зарубежными предприятиями и средствами, полученными от их реализации, об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Farid Zeynalov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл - panoramio - Dr. Farid Zeynalov

Инвестиционный механизм

Reuters сообщает, что Xtellus Partners предложил министерству финансов США механизм использования доходов от продажи иностранных активов "Лукойла" для компенсации финансовых потерь американских инвесторов, понесших убытки из-за блокировки их акций "Лукойла". Банк предложил организовать обмен ценных бумаг "Лукойла", находящихся в собственности американских инвесторов, на международные активы российской компании.

Убытки американских инвесторов

Агентство отмечает, что крупные американские финансовые учреждения, такие как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, понесли значительные убытки в результате замораживания и последующего списания акций российских компаний, в частности "Лукойла".

По данным Reuters, Xtellus консультирует американского миллиардера Тодда Боэли и инвестиционную группу из ОАЭ, Allied Investment Partners, которые объединили усилия для реализации предложенной сделки с "Лукойлом".

Сроки и исключения

Ранее в ноябре США ввели санкции против "Лукойла", однако предоставили исключение до 13 декабря, дающее компании возможность продать свои международные активы, оцениваемые в диапазоне от 12 млрд до 22 млрд долларов.

Источники Reuters утверждают, что оплата акциями может ускорить процесс сделки, поскольку текущие западные санкции против "Лукойла" запрещают денежные переводы в адрес компании.

Сообщается, что до 2022 года западные инвесторы владели более чем четвертью акций "Лукойла", общая стоимость которого оценивается сейчас примерно в $50 млрд.