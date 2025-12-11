Электричество дорожает раньше срока: новый график ФАС изменит платежки после новогодних праздников

Рост тарифов связан с увеличением НДС до 22% — ФАС

Повышение платы за свет в 2026 году стартует раньше, чем планировалось: рост тарифов для населения предлагают привязать не к осени, а к началу года. Причина — пересмотр параметров после решения поднять НДС, из-за чего часть индексации смещается на январь. При этом итоговые показатели за 2026 год ФАС намерена сверять именно с январскими значениями, а не с прежними "осенними" ориентирами. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЛЭП

Почему индексацию сдвигают на январь

Федеральная антимонопольная служба пересмотрела расчёты тарифов на электроэнергию для населения на 2026 год и вынес обновлённые параметры на общественное обсуждение. Ранее логика была другой: тарифные коридоры для регионов закладывали рост с октября 2026 года. Теперь отправной точкой становится январь — корректировка увязана с повышением НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года.

Смысл изменения в том, что налоговый фактор влияет на экономику тарифов, а перенос части повышения на начало года позволяет "разложить" рост внутри календарного года иначе. В ФАС подчёркивают: при контроле предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги итоговый уровень в конце 2026 года будут сравнивать именно с тарифами, установленными в январе.

Какие цифры обсуждаются для крупных регионов

По представленным расчётам, в Москве максимально допустимый тариф может увеличиться с 7,87 до 8 рублей за кВт·ч. В Санкт-Петербурге верхняя планка вырастет с 6,97 до 7,08 рубля за кВт·ч. В Московской области предельное значение обозначено на уровне 8,38 рубля, в Ленинградской — 6,7 рубля за кВт·ч.

Отдельно отмечается, что подорожание затронет даже регионы, где электричество традиционно одно из самых доступных. Так, в Иркутской области тарифы, которые часто называют одними из самых низких в стране, по расчётам повышаются до 1,80 рубля за кВт·ч, а в целом верхняя граница по региону останется не более 2 рублей за кВт·ч.

Где электричество останется самым дорогим и самым доступным

ФАС указывает, что прогнозируемый рост максимальных тарифов в 2026 году в целом укладывается в общероссийский индекс — около 11,3%. Наиболее высокая стоимость к концу года, как и прежде, ожидается в северных и удалённых субъектах. Самый высокий предельный тариф обозначен для Чукотки — 12,84 рубля за кВт·ч. Следом идёт Якутия, где верхняя планка может достигнуть 10,93 рубля за кВт·ч.

В числе территорий с наиболее доступной электроэнергией остаётся Иркутская область. Низкие тарифы также сохраняются в новых регионах: в Луганской народной республике максимальная цена указана на уровне 2,86 рубля, в Донецкой — 2,89 рубля, в Херсонской области — 3,67 рубля, в Запорожской — 3,78 рубля за кВт·ч.

Что такое "тарифные коридоры" и почему это важно потребителям

Тарифные коридоры — это диапазон минимальных и максимальных значений, на которые ориентируются региональные власти, когда устанавливают конечную стоимость электроэнергии для населения. То есть речь идёт не о единой "цене по стране", а о рамках, внутри которых субъект РФ принимает своё регулируемое решение.

Для потребителя ключевое — не терминология, а момент, от которого считается рост. Если индексация начинается с января, изменения в платёжках могут проявиться раньше, чем ожидали те, кто ориентировался на осеннюю корректировку. При этом конечный размер зависит от регионального решения и действующих льгот, включая социальные механизмы поддержки.

Как отличаются тарифы в регионах и что это говорит о системе

Разница между регионами выглядит значительной даже по верхним пределам. В крупных городах и областях европейской части страны обсуждаемые значения находятся в диапазоне примерно 6,7-8,38 рубля за кВт·ч. В северных и труднодоступных территориях предельные уровни заметно выше — именно там сложнее и дороже доставка топлива, содержание инфраструктуры и обеспечение надёжности энергоснабжения.

С другой стороны, есть субъекты, где исторически сложилась более дешёвая генерация и условия поставки, поэтому тарифы остаются низкими. Иркутская область — один из примеров, где даже при повышении обсуждаемые значения остаются на уровне до 2 рублей за кВт·ч, то есть кратно ниже, чем в наиболее дорогих регионах.

Как подготовиться к росту платы за электроэнергию

Сравните текущее потребление по квитанциям за последние 3-6 месяцев, чтобы понимать "норму" для вашей семьи и сезонные пики. Проверьте, какие приборы дают основной вклад: чаще всего это электрочайник, бойлер, обогреватели, тёплый пол, кондиционер и старая крупная техника. Настройте простые привычки экономии: выключение режимов ожидания, разумное использование обогрева, замена ламп на энергоэффективные. Если в регионе действуют льготы или субсидии по оплате ЖКУ, заранее уточните условия оформления — это особенно актуально для семей с повышенной нагрузкой по коммунальным платежам.

Популярные вопросы о росте тарифов на электроэнергию в 2026 году

Когда именно может вырасти плата за электроэнергию?

По обновлённым расчётам, вынесенным на обсуждение, рост предполагается уже с января 2026 года, а не с осени.

Означают ли "предельные тарифы", что платить будут именно столько?

Нет. Предельные уровни — это коридор, в рамках которого регион устанавливает конечный тариф для населения и приравненных категорий.

Сколько в среднем может составить рост в 2026 году?

ФАС указывает, что прогнозируемый рост максимальных тарифов в целом соответствует общероссийскому индексу около 11,3%, но конкретные значения зависят от региона.

Где электроэнергия будет самой дорогой и самой дешёвой?

К концу 2026 года самая высокая предельная стоимость ожидается на Чукотке, одна из самых низких — в Иркутской области, также невысокие значения сохраняются в ряде новых регионов.