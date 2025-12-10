Долги или традиции: что заставило американца променять Техас на один из древнейших городов России

Содержание семьи и воспитание детей в США — задача, требующая значительных финансовых вложений. Это не просто расхожее мнение, а личный опыт американца, сменившего солнечные пейзажи Техаса на российский город — Ярославль.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья

В США рождение ребёнка может обернуться счётом в 15-20 тысяч долларов, а лечение в больнице — вплоть до 100 тысяч.

"Безумие", — констатировал американец и решил переехать к "злым русским".

От стереотипов к реальности

Уроженец Техаса Эрик Пиччони разделял распространённые среди американцев представления о России, пока не встретил Полину из Ярославля. Поездки на родину жены развеяли мифы о "злых русских".

Финансовое бремя и новый старт

После рождения первенца семья столкнулась с финансовыми трудностями в Штатах.

Поэтому супруги решились на переезд в Россию, где приобрели квартиру недалеко от родителей Полины. Второй ребёнок родился уже в России.

Эрик работает удаленно и ведет блог о жизни в русской провинции, затрагивая темы цен, медицины и быта. Он признается, что счастлив в России, избавленной от долгов.

"Да, здесь высокие кредитные ставки, но люди стараются не брать в долг. Тогда как 80% американцев закредитованы. Там нормально, когда у тебя долг в 300 или 500 тысяч долларов, и ты словно раб у кредитора… Нам повезло, что мы вырвались из этой гонки. Знаете, очень приятно, когда нет долгов", — рассказал Пиччони.

История Эрика вдохновила многих американцев задуматься о переезде в Россию. Русская культура привлекает не только стабильностью, но возможностью растить детей в духе традиционных ценностей, сообщает "Царьград".