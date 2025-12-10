Готовим кошельки или меняем традиции — к чему готовиться россиянам

Главный новогодний салат россиян подорожал — Росстат

По данным Росстата, "Оливье" стало самым дорогим традиционным салатом на новогоднем столе: стоимость одной порции составляет 144 рубля. Причина не в экзотических компонентах — рецепт остался прежним. Однако ингредиенты заметно подорожали.

Сравнение с другими салатами

Другие салаты стоят значительно дешевле. Например, "Мимоза" обходится всего в 295 рублей за четыре порции, а "Сельдь под шубой" — в 291 рубль. Самый дешёвый вариант — салат "Столичный" — стоит 269 рублей, что делает его привлекательным выбором.

Реакция россиян на рост цен

Увеличение цен на праздничные блюда заставляет семьи более тщательно подходить к составлению меню. Люди всё чаще выбирают уменьшенные порции или заменяют дорогие ингредиенты более доступными. Тем не менее, традиционные блюда остаются важной частью новогодних праздников, и россияне продолжают искать компромиссы, чтобы сохранить любимые рецепты.

Причины роста цен

Эксперты подчеркивают, что рост цен на продукты особенно заметен в преддверии праздников, и на это есть несколько причин.

Прежде всего, наблюдается увеличение спроса: люди приобретают товары в больших объемах, и продавцы это учитывают в своих ценах.

Во-вторых, повышаются издержки производителей: цены на упаковку, энергоресурсы и компоненты для мясной продукции возросли, сообщает kubanpress.ru.

Третьим фактором являются изменения в логистике: зимний период делает доставку овощей и скоропортящихся товаров более затратной.

В результате этих факторов даже привычные блюда могут стать значительной статьей расходов, особенно для семей с детьми или пожилых людей, живущих на ограниченный бюджет.