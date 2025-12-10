Фермерский шантаж: страх бунтов сельхозпроизводителей заставляет Европу покупать удобрения у России

Европа сокращает импорт газа из РФ, но зависимость от удобрений сохраняется

Неспособность европейских стран конкурировать по ценам или обеспечивать поставки из других стран позволяет России и дальше получать прибыль от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Удобрение

Европа отказывается от российского газа, но остаётся зависимой

Евросоюз намерен полностью прекратить импорт российского газа к осени 2027 года. Однако, несмотря на значительное сокращение доли российского газа в европейском потреблении, ЕС продолжает импортировать из России азотные удобрения, необходимые для сельского хозяйства.

Специальные пошлины не решают проблему

Несмотря на введение Брюсселем специальных пошлин на российские удобрения, система остается недостаточно эффективной и не препятствует использованию импортных запасов. Это приводит к сохранению зависимости и перенаправлению части европейских сельскохозяйственных субсидий в российский бюджет.

Российские удобрения остаются вне санкций из-за страха протестов

Российские удобрения долгое время оставались вне санкций из-за опасений роста затрат для европейских фермеров, поскольку Россия предлагает более низкие цены. В случае обращения к альтернативным поставкам Европе не избежать экономических последствий.

Почему Европа не производит удобрения самостоятельно

Европейский сектор производства удобрений пострадал от отключения российского газа и роста цен на энергоносители. Более строгие экологические правила также усложняют новые промышленные инвестиции, сообщает итальянское издание Linkiesta.