Неспособность европейских стран конкурировать по ценам или обеспечивать поставки из других стран позволяет России и дальше получать прибыль от экспорта сельскохозяйственной продукции.
Евросоюз намерен полностью прекратить импорт российского газа к осени 2027 года. Однако, несмотря на значительное сокращение доли российского газа в европейском потреблении, ЕС продолжает импортировать из России азотные удобрения, необходимые для сельского хозяйства.
Несмотря на введение Брюсселем специальных пошлин на российские удобрения, система остается недостаточно эффективной и не препятствует использованию импортных запасов. Это приводит к сохранению зависимости и перенаправлению части европейских сельскохозяйственных субсидий в российский бюджет.
Российские удобрения долгое время оставались вне санкций из-за опасений роста затрат для европейских фермеров, поскольку Россия предлагает более низкие цены. В случае обращения к альтернативным поставкам Европе не избежать экономических последствий.
Европейский сектор производства удобрений пострадал от отключения российского газа и роста цен на энергоносители. Более строгие экологические правила также усложняют новые промышленные инвестиции, сообщает итальянское издание Linkiesta.
Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.